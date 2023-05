El campeón Supermedio Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará mañana al británico John Ryder en el Estadio Akron, de Jalisco, México.

“A veces no se trata del dinero. A veces es por el orgullo y este es el momento. Me siento bien de pelear en casa y me siento orgulloso”, dijo el "Canelo" (58-2-2 39 KO's) que defenderá su corona indiscutible por segunda vez, después de vencer a Gennadiy Golovkin en su batalla de trilogía en septiembre del año pasado.

Por su parte, Ryder (32-5, 18 KO's), buscará arruinar la fiesta de regreso a casa de "Canelo", ya que el popular londinense viaja a México para la pelea más importante de sus 12 años de carrera. ‘The Gorilla’ obtuvo el título interino de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés) en su última pelea cuando derrotó a Zach Parker en 4 rounds.

El nativo de Londres ha ganado cuatro combates seguidos para ganarse su lugar, incluyendo la victoria ante el excampeón Danny Jacobs.

“Me lo he ganado y creo que es divertido. Estoy listo para sorprender al mundo y conseguir una gran victoria”, comentó Ryder.

Entre las grandes peleas en las 168 libras destacan:

Mar 25th, 2023 David Benavidez W12 Caleb Plant – Las Vegas, Nevada

Caleb “Sweet Hands” Plant inició muy bien el combate, se desplazó con inteligencia y efectivos contragolpes, pero el “Monstruo Mexicano” fue encontrando su distancia y ajustando la estrategia para tomar el control de la pelea para llevarse la victoria en forma contundente en último tercio del combate, hasta imponerse por decisión unánime.

Nov. 6, 2021 Canelo Alvarez TKO11 Caleb Plant – Las Vegas, Nevada

Saúl Álvarez derrotó por nocaut técnico a Caleb Plant para apoderarse del cuarto y último cinturón y convertirse así en el campeón indiscutido de peso Supermediano en forma espectacular. Las acciones se desarrollaron en el MGM Grand Garden Arena, trayendo emocionando a más de 15 mil fanáticos, muchos de ellos mexicanos, que presenciaron una tremenda competencia, en la que "Canelo" tuvo que acortar la distancia, ralentizar el paso rápido de su astuto oponente con un constante ataque al cuerpo para derribar a Plant en dos ocasiones en un tórrido undécimo asalto, que cerró enfáticamente el show.

May 8, 2021 Canelo Alvarez TKO8 Billy Joe Saunders – Arlington, Texas

Saúl “Canelo” Álvarez (56-1-2, 38 KO’s) noqueó en ocho rounds a Billy Joe Saunders (30-1, 14 KO’s), quien obtuvo su primera derrota como profesional, para defender su título WBC Supermedio y ganar el WBO que pertenecía a Saunders, en el estadio de los Dallas Cowboys, en Arlington, Texas.

Nov. 3, 2007 Joe Calzaghe w12 Mikkel Kessler – Cardiff, Gales

Una pelea entre campeones en el estadio O2 con entradas agotadas. Resultó ser una demostración increíble del dominio de Calzague sobre Kessler. Joe se retiró como uno de los mejores campeones libra por libra en el boxeo.

Nov. 7, 1988 Sugar Ray Leonard W12 Donny Lalonde – Las Vegas, Nevada

Sugar Ray Leonard fue derribado en el cuarto round y se lesionó varias veces durante la pelea. Lalonde, mucho más alto y fuerte, parecía tener el control y se encaminaba a la victoria. Lalonde lastimó a Leonard en el noveno y mientras intentaba terminar la pelea, Sugar regresó con un ataque explosivo, derribó a Lalonde y luego lo noqueó dramáticamente para capturar el campeonato de peso Semicompleto y el primer campeonato de peso Supermediano.