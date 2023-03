'Gracias por darnos tanto amor', Gloria Trevi está de luto

Gloria Trevi está de luto. La cantante mexicana expresó su dolor por el fallecimiento de uno de sus fieles fanáticos de Monterrey, quien murió a manos de la delincuencia organizada en la ciudad norteña.

Fue a través de redes sociales donde la intérprete de Pelo suelto dedicó un emotivo mensaje al desaparecido identificado como Jesús Alejandro.

De acuerdo con medios, la víctima fue secuestrada mientras cargaba gasolina y posteriormente fue hallado sin vida.

"Alejandro, gracias por darnos tanto amor", escribió Trevi en Instagram sobre una imagen en la que se le observa junto a él. "Timbres postales al cielo", agregó.

Asimismo, aprovechó para mandar consuelo a su familia.

La víctima aparentemente se dedicaba a vender barbacoa y llevaba muchos años siguiendo la carrera de Trevi.

Gloria también posteo un video con imágenes de su fanático, que ya no está disponible, donde externó: "Alejandro… a su familia y amigos, siento muchísimo su ausencia y el dolor de quienes lo amaron y lo seguirán amando… yo no sé qué hacer para dar un poquito de consuelo".

No es la primera vez que la famosa se muestra vulnerable ante una situación de violencia, pues tras el caso de Norma Lizbeth, la adolescente que falleció a causa de bullying escolar, rompió en llanto en uno de sus conciertos y dedicó unas palabras a la menor: "No se vale prender las noticias y ver en ellas a una niña que sufre bullying y trata de defenderse y en medio de sus compañeros aplaudiendo encuentra la muerte. No se valen los feminicidios, no se vale tampoco la homofobia, la discriminación", dijo.