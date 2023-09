'Gracias, gracias'; perrito extraviado se reencuentra con su dueño en Torreón

Luego de que El Siglo de Torreón reportara a un perro extraviado durante el domingo, la mascota ha sido encontrada y ya se ha reunido con su familia.

Su nombre es 'Lobo' y se extravió el día viernes 22 de este mes en la Colonia San Isidro de Torreón, según reportaron a esta casa editorial.

La tarde del domingo, Alejandro Arias Ramírez, dueño del can, dio a conocer a través de Facebook que 'Lobo' ya se encontraba nuevamente con él.

"Gracias a Dios, e infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes que AYUDÓ, COMPARTIÓ, ME LLAMO, O PUBLICO, algo para que pudiera volver a casa. Me impresionó cómo se movieron todos ustedes. No me queda más que decirles GRACIAS y que Dios los bendiga... (Lobo no se me quiere separar ni un momento.. llego sucio, flaco, asustado y quien sabe por que tantos lugares anduvo", agregó Alejandro en una publicación de Facebook.