Google en problemas judiciales y otros clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Unas fiestas no tan felices para Google

Por estos días, todos se aprestan a pasar unas muy felices fiestas de fin de año, pero tal vez no los 'popes' de Google, que están viendo cómo el frente judicial se les está complicando y mucho.

Esta semana, un jurado federal de San Francisco (EE.UU.) dictaminó que Google violó leyes antimonopolio con Play Store, y estas violaciones perjudicaron los intereses de desarrolladores de videojuegos como Epic Games. ¡Sí, los de 'Fortnite'!

Como se ve en las películas de Hollywood, el jurado deliberó durante tres horas y, al regresar, dictaminó que Epic Games tenía razón respecto a las conductas anticompetitivas de Google para cobrar altas comisiones por descarga y compartir escasos márgenes de beneficio.

La decisión final ya llegará en enero.

Nada de vino y galletitas en Google.

2. 'Game Over' para E3

Hace algunos años, el sueño de todo 'gammer' era ir algún día al E3, que llegó a ser la feria de videojuegos más grande en el planeta.

Pero, como dirían Los Rebeldes en su canción de 1988 'Bajo la luz de la luna', "todo lo que empieza tiene un final" ¡Y qué final tan estrepitoso!

Se supone que, tras la cancelación en junio de este magno evento en Los Ángeles, Entertainment Software Association (ESA) anunciaría una nueva fecha, pero lo que llegó fue su adiós definitivo.

La E3 fue víctima de la pandemia, ya que desde 2019 tuvo que posponerse por las medidas sanitarias adoptadas.

Una verdadera lástima que esta gran ventana de la industria de los videojuegos cierre para siempre.

3. ¡Milagro!

“Bienvenidos a Grandes Misterios. Hoy les presentamos el Triángulo de las Bermudas, la tumba de Tutankamón y los índices de audiencia de Netflix”.

Esto suena como aquellos programas que pululaban en la TV vieja, y sí: era un verdadero misterio de todo lo inherente a la N roja. Hasta ahora.

Por primera vez, Netflix publicó 'What We Watched' ('Qué hemos visto'), un documento con 18.000 títulos en todo el mundo, el 99 % de su catálogo.

Según Netflix, la serie más vista es 'The Night Agent', con 812 millones de horas de audiencia, mientras que en español es la tercera temporada de 'La reina del sur', con 429 millones de horas.

Para Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, la publicación de estos datos obedece al proceso de transparencia que la empresa ha implementado en los últimos años.

Gracias, Netflix, por ese milagro.

4. Spotify tira las maletas y se queda en Uruguay

Cae la tarde en Montevideo. Facundo saca su celular, activa Spotify y empieza a escuchar 'Adiós Juventud', de Jaime Roos, y ya en diciembre comienza a palpitar el Carnaval.

Por fortuna, Facundo y los más de 3,4 millones de uruguayos podrán seguir disfrutando de los servicios de la plataforma, ya que llegó a un acuerdo con el Gobierno de Luis Lacalle Pou.

¿Por qué se iba a ir Spotify de la tierra charrúa? Por la posible aprobación de dos artículos incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas para una remuneración "de manera justa" a los artistas nacionales.

Spotify vio en esto un posible doble cobro y amenazó con irse.

Acto seguido, el Gobierno dio marcha atrás con los dos artículos en cuestión y los suecos dijeron “Así sí. Nos quedamos”.

Todos tranquilos en Uruguay y con Spotify para escuchar.

5. Una lista de regalos... en las redes

¿Se acuerdan de aquellas épocas en las que uno más o menos tenía que apelar a cierto conocimiento personal para escoger el regalo de Navidad más acertado?

Pues hasta eso viene siendo reemplazado por las redes sociales.

Según un estudio de Kaspersky, un 54 % de los internautas latinoamericanos se ve influido por las RR.SS a la hora de hacer las compras navideñas.

La firma de ciberseguridad asegura que más de la mitad de los usuarios de plataformas intenta hacerse con las ofertas especiales que recomiendan sus "influencers" favoritos.

Además, el 90 % realiza compras durante el 'Viernes Negro' o el 'ciberlunes', muchas veces de manera muy desprevenida.

En la decisión final del regalo influyen tanto las opiniones de los "influencers" como las impresiones en redes de la persona a la que se va a regalar.

De este modo, puede que la posibilidad de obsequios equivocados que terminen archivados se reduzca considerablemente.

6. Un iPhone de 'otra dimensión'

Los iPhone 15 no pueden teletransportar (tal vez algún día lo hagan), pero los videos que pueden tomar sí estarán en tres dimensiones.

Apple lanzó la opción de grabar "videos espaciales" en los iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max para luego verlos en 3D con sus gafas Vision Pro, que saldrán a la venta en enero de 2024.

Pero para hacer esta magia se necesita que en el iPhone 15 esté instalada la actualización del iOS 17.2.

Los "videos espaciales" tienen una resolución de 1080p y se toman a 30 fotogramas por segundo en rango dinámico estándar.

¡Habrá que esperar hasta enero para ver estas bellezas tridimensionales!

7. Starlink 'pelada'

No, no es que la empresa de internet satelital de Elon Musk se haya quedado ilíquida (sin dinero o 'pelada' en buen colombiano). Es solo que no va a recibir 886 millones de dólares por parte del Gobierno de Estados Unidos para la banda ancha rural.

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, en inglés) le dijo "no" a nuestro habitué porque, afirmó, no demostró ser capaz de prestar el servicio.

Una de las razones expuestas por la FCC para tal decisión fue el fracaso de SpaceX (otra empresa de Musk) en el lanzamiento de su cohete Starship.

Esto, según opinan, podría afectar a la capacidad de "cumplir" con sus obligaciones. Y, ¿por qué? SpaceX es la 'lanzadera' de los satélites de Starlink.

Vamos a ver cómo Musk se toma esta decisión. Puede que mal.