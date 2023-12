Gonzalo Piovi quiere ser histórico en Cruz Azul

Con el semblante de asombro, risa pícara y una mirada fija, llegó Gonzalo Piovi, el nuevo refuerzo de Cruz Azul para este Clausura 2024.

El primer fichaje, en la era Iván Alonso, no dudó en llegar al futbol mexicano en cuanto supo del interés de La Máquina. El proveniente del Racing Club de Avellaneda se compromete a dejar un legado, un referente y hacer historia con Cruz Azul.

"Que se queden tranquilos, de mi parte vengo muy comprometido con una responsabilidad enorme, a darlo todo, a estar a disposición del club las veinticuatro horas para poder entregar lo mejor de mí y poder hacer historia con esta camiseta… Es un gran paso en mi carrera, es un paso importante", expresó a su llegada a la CDMX.

A Cruz Azul le faltó defensa el torneo pasado y es por esto, que el lateral de 29 años llega para reforzar esa zona. Está consciente de ello y es por eso que se puede desempeñar en tres posiciones.

"Puedo jugar jugador como central izquierdo, lateral o lateral izquierdo. Lo he hecho por varias ocasiones, las tres posiciones. La verdad me siento a gusto por cualquiera de las tres posiciones".

El de 29 años reconoció que está agradecido por esta nueva oportunidad en su carrera: "Estuve en contacto con ellos (Martín Anselmi e Iván Alonso) confiaron en mí, la verdad estoy muy contento con ellos, con la institución y poder retribuirle a la institución dentro de la cancha lo que le puedo llegar a dar".

Y reiteró que llegar a Cruz Azul lo pone muy feliz, ya que no cualquiera tiene esta oportunidad en su carrera deportiva.

"Lo que me han contado de (de Cruz Azul) y he visto por muchos años el futbol mexicano, es que estoy muy feliz de llegar a un club tan grande como lo es Cruz Azul, con la afición que tiene, la verdad que es un objetivo en mi cabeza poder hacer historia en el club. Estoy contento y dios quiera se pueda hacer".

Por lo pronto, Gonzalo Piovi presentará los exámenes médicos en La Noria el día de mañana y una vez aprobados, ya firmará su contrato.

"No, todavía no he tenido el gusto de hablar, pronto ya lo podremos hacer, tengo muchas ganas de conocer a mis compañeros. Vine para aportar lo mejor de mi para tratar de sacar a Cruz Azul adelante y poder pelear cosas importantes y poder quedar en la historia del club con algún título que logre", finalizó.