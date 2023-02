Gómez Palacio va contra propietarios de lotes baldíos que no los limpian ni tienen barda o malla

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dijo que el gobierno que ella preside está trabajando para identificar a propietarios de los diversos lotes baldíos que hay en el municipio, para invitarlos a mantener sus terrenos bardeados y limpios, ya que por no contar con un muro o malla perimetral, los ciudadanos sin consciencia encuentran las facilidades para usarlos como basureros.

(CORTESÍA)

“Si esto continúa así, será necesario aplicar sanciones más severas, porque es evidente, que ni siquiera viendo los espacios limpios, se desiste de la práctica qué tan perjudicial es para la imagen de Gómez Palacio y para la salud de sus habitantes”, dijo la alcaldesa.

Comentó que ya es tiempo de tomar acciones enérgicas contra las personas que no cumplen con la

obligación de tener debidamente bardeado su terreno, y más con aquellas personas que persistan en la nada deseable práctica de tirar basura o escombros fuera de los lugares destinados para este fin.

“Hemos detectado que muchos de los lotes baldíos, tienen como propietarios a personas ajenas a este municipio, por eso les pido de favor, cumplan con su obligación de mantener limpios estos espacios, no se los vamos a estar limpiando porque no es una responsabilidad de nosotros”, dijo la alcaldesa.

Los regidores de las diferentes fracciones en la pasada sesión de Cabildo reconocieron la labor del gobierno municipal, que de manera proactiva acude a escuelas, plazas, parques, y avenidas con programas como la Brigada con Estrella; destacaron también la rápida respuesta que se está dando a los reportes ciudadanos, sin embargo, todos coincidieron en que mientras no cambien las prácticas ciudadanas y no se endurezcan las sanciones, las acciones de limpieza no serán nunca suficientes porque apenas terminan de limpiar una zona cuando al día siguiente ya hay basura o escombro.