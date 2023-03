Gómez Palacio tendrá Parque Acuático en Semana Santa gratuito para los niños en el Parque La Esperanza. Habrá seguridad y un ambiente cien por ciento familiar.

La alcaldesa, Leticia Herrera, anunció este jueves en rueda de prensa, al término de la sesión de Cabildo, que durante la Semana Santa se tendrá en Gómez Palacio un Parque Acuático del lunes 3 al domingo 9 de abril con un horario de 10 de la mañana a las 6:00 de la tarde sin costo alguno.

Se trata de albercas gigantes y chapoteaderos pero además se contará con juegos mecánicos, presentaciones musicales, canchas de voleibol playero, cancha de fútbol, cancha de basquetbol, stands de comida y se garantizará un ambiente 100% familiar y seguro que contará con apoyo de corporaciones como Protección Civil y Seguridad Pública que tendrán filtros de acceso en todas las entradas del Parque La Esperanza.

Una semana antes la alcaldesa, Leticia Herrera, había anunciado que tenía preparada una sorpresa para los niños en vacaciones puesto que no se utilizaría la alberca del Parque Morelos hasta que no sea rehabilitada y ya no represente un peligro para los menores pues no recibió mantenimiento en los últimos años.

Se espera en el Parque Acuático una visita de cerca de 10 mil niños diarios y entrarán a las albercas en grupos y con una pulsera distintiva. Los niños podrán estar dos horas dentro de la alberca pero al salir podrán disfrutar de los juegos y de otras atracciones que habrá en el Parque La Esperanza con la finalidad de que la mayor parte de los niños gomezpalatinos que quieran asistir no se queden sin entrar.

Adicionalmente habrá unidades móviles de Atención Médica y se contará con al menos 10 salvavidas para que estén pendientes de los niños en las albercas.

“Para que puedan nadar los niños con toda confianza y con toda tranquilidad y que sus padres también lo estén. Lo que sí quiero es señalar y puntualizar es que habrá cero tolerancia al alcohol y al tabaquismo ahí dentro del Parque La Esperanza donde se van a instalar, pues la idea es que sea un ambiente completamente sano”, dijo la alcaldesa.

Se contará con amplio estacionamiento y se encuentran al menos 15 dependencias municipales involucradas en la organización y logística de este Parque Acuático que a decir del tesorero municipal, Carlos García, serán "de primer nivel".

La alcaldesa, Leticia Herrera, dijo que la intención es que todos los niños puedan disfrutar en estas vacaciones de momentos de esparcimiento y sana diversión.

“Todo lo que sea necesario para poder distraer a nuestros niños en esta Semana Santa y que puedan salir con sus papás y que eso también es va de acuerdo a la integración familiar que los niños salgan con su familia y puedan divertirse en esta Semana Santa”, dijo la alcaldesa. d