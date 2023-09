Gómez Palacio reporta saldo blanco durante los festejos patrios

Tanto por el despliegue de seguridad del Ayuntamiento de Gómez Palacio como por el buen comportamiento mostrado por los más de 35 mil gomezpalatinos quienes acudieron a dar el Grito de Independencia la noche del día 15 a la explanada de la Presidencia y Paseo Independencia y posteriormente al desfile del día 16, la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reportó un saldo blanco durante las festividades.

Eduardo Canul Castellanos, subdirector de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, señaló que la instrucción que recibió de la primera autoridad fue mantener un ambiente seguro y familiar fue una prioridad durante las fiestas patrias, es por ello que instruyó a Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos para que se coordinaran con el fin de estar atentos ante cualquier situación de riesgo.

Manifestó que fueron 100 elementos quienes estuvieron brindando seguridad durante el evento del grito, además se distribuyeron 80 elementos más en puntos estratégicos de la ciudad, 60 elementos de la Policía Urbana rondaron las calles adyacentes a la Presidencia y 20 oficiales correspondientes a la Policía Rural realizaron vigilancia en los ejidos gomezpalatinos.

(EL SIGLO DE TORREÓN)

Los festejos, que iniciaron en punto de las siete de la tarde del viernes 15 de septiembre, en el Paseo Independencia y Explanada de la Presidencia, se desarrollaron de manera ordenada, concluyendo las fiestas de Independencia el sábado por la mañana con el tradicional desfile el cual también se llevó a cabo de manera ordenada.

El subdirector destacó que no se presentaron incidentes, por lo que no fue necesario solicitar apoyo del Mando Especial, la Guardia Nacional o las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin embargo, puntualizó que en todo momento estuvieron en comunicación y preparados en caso de que hubiera ocurrido algún hecho que requiriera su intervención, lo que afortunadamente no ocurrió.