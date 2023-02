¡Goku está en La Laguna! Mario Castañeda visita El Siglo de Torreón

El actor y director de doblaje, Mario Castañeda, quien presta su voz a Goku, se encuentra de visita en La Laguna para el evento Super-Con que se realiza este fin de semana en tres ciudades diferentes, Torreón, Gómez y Matamoros.

Durante su estancia en la región, Mario Castañeda visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón para brindar una entrevista a la sección de Mundo Friki, en la cual nos contó parte de su trayectoria en el doblaje, pues fue su pasión por la actuación la que lo llevó a ese mundo.

Según contó Mario, desde muy joven se inclinó por estudiar actuación, decisión que fue apoyada por su familia, cumpliendo este 2023 40 años de trayectoria en su carrera.

Mario se ha convertido en toda una eminencia entre los propios y ajenos al mundo del anime, pues ha marcado a varias generaciones con los diversos personajes que ha interpretado, en especial a Goku de la franquicia de Dragon Ball, convirtiéndose en el más reconocido de su carrera.

Hablando un poco más a fondo del famoso ‘saiyajin’, Mario Castañeda ha participado casi en todos los proyectos de la franquicia en su doblaje en latino, a excepción de la primera parte de Dragon Ball Z Kai, la remasterización de la serie, hecha en el año 2009.

Sin embargo, fue la insistencia de los fans que al final se decidió que Castañeda regresara a su papel como Goku, igual que lo haría en las producciones de ‘Dragon Ball Z: La batalla de los dioses’, ‘Dragon Ball Z: La resurrección de Freezer’, ‘‘Dragon Ball Super: Broly’, ‘Dragon Ball Super: Super Heroe’ y la continuación del anime, Dragon Ball Super.

(VERÓNICA RIVERA)

Respecto a su trabajo, Mario señala que es importante hacer que la gente se crea el personaje al que le está dando vida a través de su voz, considerando que ese detalle es el que lo ha acreditado a lo largo de los años.

“Quizá la gente no conoce a Mario Castañeda como persona, pero el trabajo creo que logra el cometido de doblaje. Cuando miras un personaje en un idioma que no es el original, que el personaje te convenza, creas lo que está proyectando, lo que está diciendo. Si la gente no te lo cree, no importa si la voz es bella, si no te lo creen, no sirve de nada”.

Ante su pasión por la actuación, Mario nos confesó que si le dieran a escoger entre dirigir, impartir talleres, asistir a eventos o actuar, definitivamente se quedaría con la actuación, pues incluso podría ‘morir’ haciéndolo.

Asimismo, Mario espera convivir con sus fans de La Laguna este fin de semana en Super-Con.