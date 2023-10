"Gobierno ya págame, mis hijos no comen", fue una de las pancartas que colocó ayer un grupo de maestros en el acceso principal de la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango, a manera de protesta. Eran minutos después de las ocho de la mañana, y estaba tomado el edificio.

Joel Torres Díaz, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo que la manifestación se debió al incumplimiento de algunos compromisos de pago de interinatos por parte de las autoridades educativas estatales, así como por la falta de basificación de contratos que tienen años y cuyos trabajadores se encuentran sin ninguna prestación.

"Que ya se dejen de la narrativa de que todo lo que pasa en Durango es culpa de la pasada administración, nosotros estamos exigiendo en el caso mío, que soy director de una escuela secundaria, que nos regresen las horas de los compañeros que se han jubilado, que se han pensionado, porque nos hemos visto en la necesidad de meter maestros meritorios, compañeros que se han jubilado y no nos han regresado las horas, los recursos, y nosotros tenemos que cubrir los grupos, porque los niños no se pueden quedar sin sus maestros", explicó.

Comentó que están solicitando que les regresen 103 horas para poder cumplir con los planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Mencionó que de forma simultánea, otros docentes habían tomado la Secretaría General de Gobierno. Aclaró que en la Subsecretaría de Educación con sede en Gómez Palacio sí los han atendido pero que no les resuelven nada.

Torres Díaz consideró que el quebranto económico en el magisterio de Durango es un tema que lo tienen que sacar de la entidad pues insistió en que ya no creen en la narrativa de que "el gobierno pasado es el que tiene la culpa, ya llevan un año, en el 2021 hubo un quebranto por 8 mil millones de pesos, ese quebranto lo hicieron personas, necesita ya haber resultados de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, porque a nosotros nos deben los quinquenios y 700 millones de pesos".

Finalmente, señaló que también están exigiendo un informe detallado para conocer el adeudo que tiene el gobierno de Durango con los distintos órganos financieros de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como FOVI, FORTE, Pensiones, financieras y aseguradoras.

'ES UNA DESGRACIA'

Por su parte, el subsecretario de Educación de la región, Fernando Ulises Adame de León dijo que la toma del edificio "es una desgracia" pues nunca han dejado de dialogar con los quejosos. Apuntó que algunos de los temas que ellos plantean están en manos de la dependencia a su cargo pero que hay otras prácticas que ya se acabaron y que tienen que ver con "el hecho de invitar a maestros (a trabajar) al cabo el gobierno les paga sin pasar por las reglas de Usicamm, eso no es posible".

El funcionario expuso que algunos rubros son temas administrativos y que la mayoría se están atendiendo y serán resueltos. "Lo que sí no se ha atendido y no se va a atender nunca es el hecho de querer presionar para obtener plazas que no tenemos o bien, espacios que se tuvieron de una manera no regular y que no lo vamos a hacer, es cierto, hay temas que son justificables pero no era necesario tomar las oficinas", precisó.

Indicó que hay unos dos casos de interinatos cubiertos no pagados por errores administrativos, mismos que serán solventados en breve. Indicó que hubo otros casos en los que profesores tuvieron problemas en sus procedimientos. "Todos los contratos están rechazados, los contratos no se autorizaron, desde que se llegó al gobierno se dijo que los contratos no se autorizan, las plazas sí, los interinatos sí", finalizó.