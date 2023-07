Gobierno federal aumenta a 30 mdd la reparación del daño exigida a Emilio Lozoya

Un Emilio Lozoya Austin molesto, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo extorsionar, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaron de 10 a 30 millones de dólares el monto por la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados en los que está acusado.

En audiencia celebrada este martes en el Reclusorio Norte, los abogados del exdirector de Pemex denunciaron ante el juez de Control, Gerardo Alarcón López el cambio sorpresivo de Pemex y la UIF, sin presentar una justificación en las reuniones que tuvieron en junio, en las que participó el papá de Emilio Lozoya, pero no la FGR.

Ante ello, el referido juez solicitó a los representantes legales de Petróleos Mexicanos y de la UIF motivar su decisión de aumentar en 200 por ciento la cantidad solicitada para extinguir la acción penal contra el exfuncionario.

Al no hacerlo, el juez Gerardo Alarcón López determinó no llevar a cabo la audiencia intermedia, porque no se motivó ni fundó el cambio de la cantidad, además de que la Fiscalía General de la República no participó en las reuniones dónde Pemex y la UIF establecieron el monto.

"No es posible, por el momento, llevar a cabo la audiencia, la postura del gobierno es dogmática, carente de sustento sin motivación en la que no participó la FGR".

Alarcón López reprendió a los fiscales de la Fiscalía General de la República por no participar en las reuniones en las que se acordó incrementar la cantidad por reparación del daño, ya es cabeza de la investigación.

"Me genera suspicacia y no comprendo por qué no participó la FGR", expuso.

Ataviado con el uniforme de preso y un poco más delgado, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, calificó de "ilegal, inmoral y parece que raya en la extorsión" el cambio repentino en la cantidad solicitada por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lozoya Austin acusa extorsión

"La narrativa es falsa e inverosímil, la UIF y Pemex pidieron en enero de 2022, 3. 4 millones de dólares, ahora lo que piden es 200 por ciento más, me parece que es inmoral, ilegal y que raya en la extorsión", reviró el exfuncionario.

Lozoya Austin afirmó que aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República ante el acoso político a él y a su familia.

Asimismo, dijo, a aceptó pagar el 100 por ciento de lo que Pemex, la UIF y FGR "fabricaron" como supuesto daño por los casos Odrebecht y Agronitrogenados, por lo que cuestionó: "¿Por qué la exigencia? ¿Por qué la cuasi extorsión?".

Y arremetió: "Es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid".

"Después de estos actos de autoridad, acoso, extorsión quién en sus cinco sentidos querrá colaborar con la justicia, parece que la política le gana a la justicia. Yo me pregunto si el señor presidente está enterado de lo que aquí se dijo".