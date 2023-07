Gobierno de Tamaulipas descarta reforzar seguridad de funcionarios

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, aseguró que no se ha reforzado la seguridad de los funcionarios estatales, esto tras el ataque contra el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González.

"No se ha reforzado la seguridad a ningún secretario, siguen con lo mismo, con lo que ya tienen, con eso se va a trabajar y se va a seguir trabajando, además no podemos destinar más elementos, porque no los tenemos", expresó Chávez.

Afirmó que se están capacitando a más elementos para aumentar la fuerza policial de Tamaulipas.

"Se abrió un curso con 200 elementos nuevos y esperemos que pronto ya estén como efectivos", añadió el funcionario estatal.

Dijo que el reclutamiento sigue abierto para poder aumentar los elementos y tener mayor disponibilidad para brindar seguridad a los tamaulipecos.

Llegan a Reynosa 300 militares a reforzar seguridad

Un total de 300 elementos del Ejército Mexicano arribaron a Reynosa para reforzar las operaciones de seguridad en Tamaulipas.

La misión principal es desarrollar operaciones interinstitucionales que fortalezcan el Estado de derecho, además de realizar reconocimientos terrestres y el establecimiento de puestos militares de seguridad en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas.

Entre las características de los integrantes del Ejército Mexicano se destaca su gran movilidad y capacidad de despliegue, armamento, material, equipo y adiestramiento con el que cuentan para realizar diferentes tipos de actividades, lo cual refuerza las operaciones que se realizan en coordinación con otras autoridades.

De esta manera, el Ejército Mexicano reafirma la indeclinable decisión del gobierno federal por detener las actividades de la delincuencia organizada, refrendando su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, para garantizar la paz y seguridad de la población.