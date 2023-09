Gobierno de Nicaragua felicita a México por sus 213 años de independencia

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega felicitó este sábado al de México por el 213 aniversario de su independencia, y expresó su compromiso "de continuar fortaleciendo los lazos históricos de solidaridad, fraternidad y cooperación".

"En la especial ocasión de conmemorar este 16 de septiembre el 213 aniversario del Día de la Independencia, expresamos de la manera más fraternal, en nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, y en nuestro propio nombre, nuestras más cálidas felicitaciones a usted, al pueblo y Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos", escribió Ortega en una declaración oficial.

En la misiva, dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario sandinista dijo recordar "con alegría esta histórica celebración" y reiteró "el más firme compromiso del pueblo y Gobierno de la República de Nicaragua de continuar fortaleciendo los lazos históricos de solidaridad, fraternidad y cooperación, siempre basados en el respeto mutuo, que nos unen con el pueblo y Gobierno de México".

"Desde nuestra Nicaragua siempre bendita y siempre libre, nuestro abrazo fraterno, con el cariño de todos los nicaragüenses para el hermano pueblo de México", concluyó Ortega, quien firmó la carta junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

López Obrador celebró este sábado el Día de la Independencia de México al encabezar el desfile militar con el que se refleja el creciente poderío que ha otorgado a las Fuerzas Armadas.

El evento se celebró para conmemorar el 213 aniversario del inicio de la lucha armada por la Independencia de México.

Tal como en el Grito de Independencia, en el desfile no estuvieron presentes representantes del Poder Judicial y Legislativo, pues el mandatario había anunciado días antes que no invitaría a representantes de estos poderes pues "no tenemos buenas relaciones" y los acusó de "estar en contra del pueblo"