Gobierno de Durango debe 91 millones de pesos al CRIT

El Gobierno de Durango debía, hasta junio de este año, más de 88 millones de pesos al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Durango, ubicado en Gómez Palacio, porque ni la administración estatal anterior ni la administración actual han cumplido con el convenio. Para este mes de julio serán ya 91 millones 453 mil 332 pesos los que se deben.

El Gobierno de José R. Aispuro quedó a deber, según la Dirección General del CRIT Durango, la cantidad de 63 millones de pesos, mientras que según la misma fuente, el Gobierno de Esteban Villegas no pagó nada en los 10 meses que lleva su administración, de septiembre de 2022 a junio de 2023; lapso que equivale a 25 millones, 866 mil 666 pesos. Para este mes de julio serán ya 28 millones 453 mil 332 pesos.

"Son 63 millones de la administración estatal anterior lo que no se cubrió. De la administración actual no hemos recibido aportación alguna. Desde el inicio de su administración el gobernador, Esteban Villegas, ha mencionado la dificultad económica financiera con la que se encontró", aseguró el director general del CRIT Durango, Gabriel López Ortega.

En efecto, el gobernador Esteban Villegas, descartó el pasado 9 de junio estar en posibilidades de pagar el adeudo con el CRIT en un corto plazo.

"No tenemos dinero… No tendríamos forma ahorita en este momento de pagar la cuota que el CRIT nos pide para que siga yendo gente de aquí, por eso lo poquito que tenemos lo estamos enfocando en los CREE", detalló el mandatario.

No obstante, la cuota que pide el CRIT no es opcional, sino que se trata de un compromiso adquirido por el Gobierno de Durango mediante un acuerdo avalado por el Congreso del Estado de Durango.

Por otra parte, hasta el momento el Gobierno del Estado de Durango no ha realizado ninguna inversión adicional al CREE de Gómez Palacio ni al CREE de Lerdo, cuya obra se construye de manera intermitente desde hace más de dos años y sigue en el mismo estado como lo dejó el gobierno de Aispuro.

EL COMPROMISO VIGENTE

La construcción y operatividad del CRIT Durango en Gómez Palacio fue posible, primero, porque tanto del Gobierno del Estado como del Ayuntamiento, comprometieron desde el 2008 y 2009 a sus gobiernos a destinar, a partir del año 2010, lo equivalente en pesos de 4 millones de UDIS cada uno para su operación, administración y funcionamiento, es decir, 8 millones de UDIS en total y no por 10 años (como en otros estados) sino por 30 años, con el aval del Congreso del Estado de Durango, de acuerdo con los Decretos 180 y 181, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 25 de octubre del 2008, para que entraran en vigor en 2010.

Mediante esos decretos se autorizó al ejecutivo del Estado afectar anualmente en los subsecuentes ejercicios fiscales la partida presupuestal de la Ley de Egresos del Estado para pagar las UDIS correspondientes a la Fundación Teletón, y en el caso del Ayuntamiento, se autorizó afectar su Presupuesto de Egresos anual con el mismo fin.

En el 2008, la Fundación Teletón pidió como requisito para instalarse en Gómez Palacio, a ambos gobiernos, garantizar 40 millones de pesos, de los cuales el 50%, es decir, 20 millones de pesos fueron aportados por las empresas (Lala, Chilchota, Peñoles y Soriana), mientras que otros 10 millones de pesos serían aportados por el gobierno de Durango y otros 10 millones por el ayuntamiento de Gómez Palacio. Lo anterior se indica en el decreto.

LA ATENCIÓN EN EL CRIT

Según la Dirección General, durante el inicio de la pandemia, el CRIT cerró por completo por 9 meses y el regreso a las terapias fue paulatino.

"Nos fuimos a servicios a distancia pero no dejamos de atender a los niños, porque había un terapeuta destinado exclusivamente en pantalla, conectado con la madre para decirle qué ejercicios debía hacerle. Luego fuimos regresando de manera gradual. De hecho la mayoría de las terapias que reciben actualmente nuestros niños las reciben en su casa con su mamá y con su papá, aquí se les da una muestra y continúan en casa", dijo el director, Gabriel López.

Desde la pandemia, el personal se redujo en un 16 %, pues actualmente son 84 colaboradores de 100 que eran antes.

"Se eliminó un puesto directivo, que era la Dirección Operativa. Se eliminó en la reestructuración, así es que la parte operativa la tomé yo", dijo López.

El presupuesto anual para nómina del CRIT Durango, informó, también se redujo, ahora es de 25 millones de pesos y antes era de casi 31 millones de pesos.

El CRIT se ha sostenido de la aportación de la Fundación Teletón.

La capacidad de atención del CRIT actual es de 900 niños y en lista de espera hay 220 familias. El 60 % de los niños que atiende el CRIT son de Durango y el resto de Coahuila, Sinaloa y Zacatecas, También atienden a 100 niños de la capital de Durango, que acuden los jueves y los viernes.

En promedio, se brinda atención a 150 pacientes por día, de 7 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a viernes.

Las terapias, consultas, y todos los servicios que brinda el CRIT no son gratuitas, pues tienen un costo y están abiertas al público pero quien sea de escasos recursos económicos y requiera de estos servicios para un menor, puede solicitar un estudio socioeconómico para ver su capacidad de pago. Por ello, dijo hay familias que pagan un peso por la atención en el CRIT, de tal manera que el 95 % de las familias que acuden tienen algún tipo de descuento.

CRIT HOY CUESTA AL ESTADO UN 78.8 % MÁS QUE CUANDO INICIÓ EN 2010

Cumplir con el compromiso económico que tiene el Gobierno del Estado de Durango con el CRIT de Gómez Palacio, hoy cuesta al Estado un 78.8 % más dinero que en el año 2010, cuando entró en vigor el convenio avalado por el Congreso del Estado, mismo que tiene una vigencia por 30 años.

En 2008, el Estado y el Municipio comprometieron a sus gobiernos a que a partir de 2010 pagarían por 30 años y cada uno lo equivalente a 4 millones de Unidades de Inversión (UDIS) a la Fundación Teletón, para la operatividad del CRIT, es decir, entre los dos órdenes de gobierno pagarían 8 millones de UDIS durante el lapso convenido.

Así, mientras a principios del año 2010 al Estado le costaba cumplir con el convenio, unos 17 millones 360 mil pesos al año (pues la UDI a inicios del 2010 valía 4 pesos con 34 centavos, aunque en promedio anual estuvo en 4.5 pesos). En este 2023 al Estado le costará el mismo convenio 31 millones 40 mil pesos, pues el precio actual de la UDI es de 7 pesos con 76 centavos.

En el año 2017, el Ayuntamiento de Gómez Palacio renegoció las condiciones del convenio, pagando en pesos en lugar de UDIS y con una reducción del 50 % de lo que ya se venía pagando en ese entonces. El convenio con el Estado sigue en UDIS.

PARA EL 2040, EL CRIT COSTARÁ AL ESTADO 140 % MÁS QUE EN 2010

De acuerdo a una proyección financiera realizada por Siglo Data (tomando como referencia 10 mil 310 valores con una correlación de 99% y una determinación de 98.4%) se estima que la UDI costará 10 pesos con 42 centavos en el 2040, año en que se cumplen los 30 años.

Así, el convenio del Estado con el CRIT Durango representará en 2040 un 140 % más dinero de lo que se pagaba en 2010; en 2040 el Estado pagará al CRIT lo equivalente a unos 41 millones 680 mil pesos, cuando en 2010 pagaba 17 millones 360 mil pesos.

El convenio del Estado con el CRIT Durango representará un 34.28 % más dinero de lo que se paga en este 2023. Es decir, de 31 millones 40 mil pesos en este 2023, se habrá incrementado a 41 millones 680 mil pesos en 2040.

PREGUNTAS AL DIRECTOR

¿Afectó o no afectó al CRIT la reducción del 50 % de recursos hecha por el Municipio?

Sí nos afectó y redujimos en ese momento nuestra capacidad de atención a una tercera parte de los pacientes. Pasamos de 900 a 600.

Pero usted dice que en el presente atienden a 900 niños, que son los que tenían proyectados en un principio y lo hacen con menos presupuesto, ¿cómo lo logran?

Sí, porque es parte del compromiso de la Fundación. Son decisiones internas.

¿Cuál es el aparato más costoso con el que cuenta el CRIT?

El Lokomat cuesta unos 6 mil dólares, siendo un aparato con el que cuentan todos los centros Teletón y se gastan alrededor de 120 mil pesos en el mantenimiento anual. Lo usan en promedio un 25% de los niños porque no es para todos; es para los que cumplen ciertas características. Tengo entendido que tanto en el CREE de Gómez como en el CREE de Durango cuentan con un Lokomat, además de nosotros, entonces el estado de Durango cuenta con 3 Lokomats.

Siendo honesto, ¿qué diferencias distingue entre el CREE y el CRIT?

Yo fui gente DIF. Yo valoro inmensamente el trabajo que hace el DIF. El CREE de Gómez y de Durango los veo bien. Hacen un excelente trabajo.

¿Y se equipara el trabajo que hacen al de aquí en el CRIT?

La diferencia no está tanto en el equipamiento, entre lo que ofrece el CRIT o que ofrece el CREE, la diferencia está en el modelo de atención. El modelo de atención del Teletón es inter y multidisciplinario. Trabajan médicos especialistas con subespecialidades pediátricas en su área y están certificados, a diferencia de los CREE, donde cuentan con algunos pero no con todos los que se requieren.

¿Hasta dónde puede aguantar el CRIT sin recibir recursos?

Eso yo no lo puedo responder. no conozco la capacidad de aguante que la Fundación desde su corporativo tenga. Lo que sí sé es que ya es mucho tiempo y es pesado para la Fundación. Lo que he escuchado del gobernador son palabras de reconocimiento al compromiso y de preocupación, porque no le puede hacer frente. Sabemos que está haciendo lo posible para poder resolver. Hasta ahorita no ha habido ningún centro que haya cerrado en el país. Lo han dicho tanto nuestro gobernador como nuestra presidenta municipal en muchas ocasiones, que encontraron unas finanzas complicadas. Hemos tenido acercamientos y gestiones para ir viendo la forma en la que se puedan reactivar las aportaciones.

Las UDIS

* Su valor es determinado por el Banco de México (Banxico). El concepto de UDI se creó en el año 1995 y en ese entonces poseía el valor de 1 peso mexicano. Con el paso del tiempo el valor de la unidad ha ido en aumento para contrarrestar los efectos de la inflación y así proteger el valor del dinero.

* Las deudas en UDIS aumentan con la inflación y debido a ello si una persona física o moral no aumenta su poder adquisitivo, tenderá a verse en problemas financieros en el futuro.

* El valor de la UDI a inicios del 2010 valía 4 pesos con 34 centavos, aunque en promedio anual estuvo en 4.5 pesos; para el año 2016 ya era de 5.4 pesos; En 2020 el valor de la UDI era de 6.4 pesos y para el año 2022, el valor de la UDI era de 7.6 pesos. Para este 2023 su valor es de 7.7 pesos.

* De acuerdo con una proyección financiera (Siglo DATA) y tomando en cuenta 10 mil 310 valores con una correlación de 99 % y una determinación 98.4 %, se estima que la UDI podría costar 8.4 pesos para el año 2030 y para el año 2040 la UDI valdrá 10.4 pesos.

El CRIT

Un particular de la región lagunera donó a la Fundación Teletón el terreno de 50 mil metros cuadrados en lo que fuera la propiedad agrícola La Encantada. Actualmente el costo en esa zona por metro cuadrado supera los 3 mil pesos.

El Ayuntamiento otorgó todas las facilidades para los trámites de construcción y fueron exentos en pagos de permisos.

Cuenta con 5 hectáreas de terreno; se ubican en carretera a Santa Rita, bulevar México) 999, y la construcción ocupa 5 mil 600 metros cuadrados. El edificio y su equipamiento costó 200 millones de pesos.

La construcción del CRIT consiste en 5 edificios: La Recepción, el Edificio de Valoración, el Edificio de Terapias, el Edificio de Aulas y la Dirección. Tiene una capilla, una cancha y estacionamiento.

En el área de Terapias hay un centro de estimulación múltiple sensorial, hidroterapia, terapia del lenguaje, electroterapia, un robot conocido como Lokomat, que es un sistema de entrenamiento de marcha robotizada que ofrece una terapia de locomoción para pacientes con alteraciones de la marcha, causadas por accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares, parálisis cerebral, y esclerosis múltiple, además de otras lesiones y enfermedades.

El CRIT está diseñado para atender a 900 niños al año con diferentes tipos de discapacidad. No es para débiles visuales ni invidentes.

Los 40 millones de pesos aportados por los industriales y por los gobiernos estatal y municipal se sumaron a la construcción y equipamiento y forman parte de los 200 millones de pesos que ambos costaron.