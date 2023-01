Gloria Urrea se estrena en OnlyFans posando en lencería

Siguen saliendo más casos de parejas de exfutbolistas que están probando suerte en OnlyFans, donde consienten a sus suscriptores con contenido sumamente erótico.

Ahora se trata de Gloria Urrea, pareja del exportero Yosgart Gutiérrez (Pumas, Cruz Azul y Necaxa), quien ya tiene su cuenta sensual, en la que por poco menos de 400 pesos mensuales, puedes llegar a la "gloria" de su intimidad.

Con esa suscripción, conoces el paraíso de su cuerpo, mediante las fotografías y videos que la hermosa modelo fitness comparte a sus fanáticos.

"Debí mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos la primera vez que me besaste", publicó Gloria en una de sus postales hot.

Hay que recordar que la modelo y locutora denunció ante las autoridades a Yosgart por violencia familiar en mayo del año pasado.

A través de una historia de Instagram y en su Twitter, Urrea compartió la hoja que avala que la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación.

En mayo pasado, en sus redes, la también conductora subió el documento de la denuncia y escribió: "No se dejen mujeres. No me da vergüenza hacer esto... ojalá ayude a otras mujeres a que se animen".

Hasta la fecha, se desconoce si la relación sigue vigente o si ya cada quien tomó su rumbo; lo cierto es que ella está empoderada.