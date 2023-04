Gloria Banda y los trazos de un legado artístico

Dice estar entregada a su familia y solo pinta cuando tiene tiempo. La maestra Gloria Banda (Saltillo, 1940) abre la puerta de su hogar en una mañana de abril. Tiene su taller ocupado, por lo que trabaja proyectos en una mesa que ha acondicionado en la cocina. Allí se observan tubos de pintura, pinceles y unos bocetos que propondrá para participar en una exposición colectiva a realizarse en Madrid, con motivo del 50 aniversario luctuoso de Pablo Picasso.

La pintora deja la andadera que le ayuda a caminar y toma asiento, luego señala dos tomos del Diccionario Biográfico de Coahuila. Indica que en ese libro aparece su padre, José Galindo Ramos, un empresario gasolinero, pero también aparece ella. Su carrera registra más de 115 exposiciones individuales y 70 colectivas, así como premios y reconocimientos como la medalla de bronce del Premio Firenze que obtuvo en Florencia.

Es educadora y apasionada de las matemáticas. Realizó sus estudios en la Benemérita Escuela Normal de Saltillo y, como profesora de primaria, ella misma elaboraba su material de trabajo. Siempre le gustó pintar y compartir sus conocimientos de educación visual con los niños, dice que quizá eso le permitió convertirse en artista.

“La pintura está presente en mí. Me caso, dejo de trabajar y acompaño a mi esposo a que se especialice y todo. Pasaron como siete años. Llegamos aquí a Torreón en 1968 y veía las paredes de la casa muy pelonas. Ese es mi primer cuadro (señala una pintura que muestra un puerto y un grupo de embarcaciones), disque no sabía pintar. Lo hice precisamente para ponerlo en mi sala, porque veía muy pelonas las paredes”.

La Laguna también le permitió forjar una estrecha amistad con Ernestina Gamboa, fundadora de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. En ese recinto tomó cursos y más adelante fue invitada a dar clases sobre historia del arte. A modo de conferencia, Gloria Banda hablaba de artistas como Pablo Picasso o André Breton, en periodos desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. A principios de los años setenta decidió reunir sus apuntes y publicar el libro Panorama cultural, con la ayuda del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Laguna.

FOTOS: Ramón Sotomayor

“Como te digo, era muy amiga de Tina Gamboa. Y con esa visión que tenía, organizó un concurso a nivel nacional. ¡Fíjate! ¡Qué aventada! ¡A nivel nacional y en Gómez! Nadie sabía dónde estaba Gómez. Era un concurso de pintura, grabado y dibujo. Resulta que convocó a un jurado de lujo con Berta Taracena, que era una de las mejores críticas de arte, y Manuel Felguérez”.

A días de cerrar la convocatoria, la poca cantidad de propuestas puso nerviosa a Ernestina Gamboa. La promotora cultural convenció a Gloria Banda para que inscribiera obras de su autoría. Tal fue la sorpresa, la artista coahuilense ganó el certamen en la categoría de Grabado con la obra Inquietas las chicharras y los grillos inician su concierto, y en las otras dos obtuvo menciones honoríficas.

“A raíz de ese concurso me invitaron a la salita de los jurados y me dijeron: ‘¿Usted no se dedica a las artes plásticas?’. La misma pregunta que me estás haciendo tú. Dije: ‘No, pues no. Yo estoy dedicada a mi familia’. Me acuerdo mucho que el maestro Felguérez me dijo: ‘Maestra, pero debería dedicarse a las artes plásticas porque usted tiene talento’. Ay, se me hacía muy pretenciosa esa cosa pero dije bueno, pues si él lo dice”.

Felguérez le agregó que ser artista profesional implicaba trabajo, que procurara hacer una exposición por año y se comprometiera con su talento. Años más tarde, la maestra viajó a Ciudad de México, aprendió a hacer su currículum y fue apadrinada por el pintor José Luis Cuevas.

“Así ha sido mi vida de artista. Mucho trabajo, compromiso, pero al mismo tiempo creo que he tenido suerte y gente a la que le gusta mi trabajo. Y eso lo tengo que agradecer mucho”.

FOTOS: Ramón Sotomayor

Talento de exportación

En octubre de 2022, Gloria Banda celebró 50 años de carrera artística. El ayuntamiento de Gómez Palacio decidió hacerle un homenaje en el Centro de Convenciones Francisco Zarco, mediante la exposición Arte Mejorando Vidas. La maestra vendió cerca de 400 obras con el fin de recaudar fondos y donarlos a causas de apoyos asistenciales.

Como se mencionó, en este legado resalta su viaje a Florencia, Italia, en 2005. La artista se alzó con la medalla de bronce del Premio Firenze. Ella misma considera que la obtuvo gracias a la autenticidad de su trabajo. “Llevaba un grabado en papel a mate, un papel muy mexicano […] Hago un tema muy mexicano que es la zoología precolombina”.

Compitió con artistas de todo el orbe y le sorprendió cómo toda la región de La Toscana se ponía de acuerdo para llevar a cabo el año cultural, algo que no ha visto en México. Cruzó el Atlántico junto a su esposo para asistir a la entrega de diplomas. Tiene el recuerdo fresco y las palabras la dibujan entrando en el Salón Cinquecento del Palazzo Vecchio.

“Donde está por fuera El David (una de sus réplicas), ese es el Palazzo Vecchio. Allí adentro hay salas. La Sala Cinquecento se refiere a la sala de 1500, que fue la época de oro del gótico. Allí está la obra de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel. Yo veía todas las paredes revestidas con esas obras, ¡híjole! Y mi grabadito en papel a mate ahí en la exposición, porque se hizo una exposición con los ganadores”.

Mientras las memorias le iluminan el rostro, describe que las fanfarrias sonaron antes de que le otorgaran el tercer lugar del concurso. “Anda, qué emoción. Y que van diciendo: ‘Tercer lugar: Gloria Banda, de Torreón’. Y que empiezan: tu-tu-tu-tu-tu. ¡Ave María purísima! Y ya subí donde estaba la mesa y entregaban las medallas. Ay, te juro que me temblaban las piernas”.

Gloria Banda cumplirá 83 años de edad el próximo 5 de julio. Actualmente, participa en la exposición colectiva Contemporáneas, que la coordinación de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) ha albergado en Casa de Cantera, con el fin de difundir el trabajo de artistas mujeres en la región.