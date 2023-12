Gibrán de La Academia revive polémica con Danna Paola tras lanzar indirecta en canción

Hace algunos años Danna Paola fue jueza del reality show de canto La Academia de TV Azteca, en donde fue una de las más duras con sus comentarios a los participantes.

Pero fue con el concursante Gibrán Gutiérrez que protagonizó uno de los momentos más polémicos de la historia de la televisión mexicana, en donde la intérprete de Mala Fama le reclamó en vivo al participante por haberla llamado "culera".

Todo ocurrió luego de que tras la participación de Gibran en una de las galas, Danna lo enfrentó por haberla insultado en televisión.

"Gibrán, pues es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado, creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros, para mí ha sido maravilloso, tu dime, ¿así no soy culera contigo?", le dijo Danna a Gibrán.

"Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que tú y Francely dicen de mi en La Academia".

Aunque la polémica había quedado en el pasado, Gibrán ha presentado un tema en TiktTok al ritmo del corrido, en donde hace una pequeña indirecta hacia Danna.

"Y así no soy culero mi amor", dice Gibran en la canción.

La situación ha desatado críticas, pues el creador de contenido ha recibido comentarios negativos, en donde crítican su manera de cantar.

"Era humillar a Danna no humillarte más corazón", "¿para cuándo la versión mute bebé?", "a lo mejor le gusta la Danna"; "Pero te faltó el verso..."quiero perdirte una disculpa a ti señorita"; "rompió pero oídos".

Al respecto, Danna no ha realizado ningún comentario, pues todo indica que la artsita ha dejado su etapa en el reality atrás.