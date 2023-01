Gestiona Durango recursos ante Insabi

Con el fin de reorganizar el sistema de Salud de Durango, el gobierno del estado inició gestiones ante el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para poder contar con equipamiento y recursos humanos que serían destinados a hospitales y centros de salud de la entidad.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal, se reunió en la Ciudad de México con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, y dijo que se espera que a finales de enero y principios de febrero, el funcionario federal esté de visita en esta entidad para anunciar "como vamos a dejar el sistema de Salud en Durango, en este 2023.

Tiene que ser un gran año para el tema del sector Salud, tiene que ser un gran año para dar a conocer lo que vamos a hacer para atender a nuestra gente, que es lo más importante".

Según el mandatario estatal, buscan que el sistema de salud funcione y sea de los mejores del país, por lo que es indispensable que haya medicamentos, equipamiento y recursos humanos (médicos y personal de enfermería) suficientes para dar cobertura gratuita a todas aquellas personas que no cuentan con un régimen de seguridad social.

"Vamos a tratar de reorganizar todo el sector Salud, vamos a hacer un levantamiento, hospital por hospital, clínica por clínica, centro de salud por centro de salud de todo el estado en este mes de enero para poder saber qué es lo que nos falta", añadió.

Dijo que la indicación que recibieron en la última visita que hizo a Durango el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que todos los centros de salud estén funcionando al 100 por ciento.

"Vamos a ver qué nos falta de enfermeras, de doctores, de químicos, de material humano pero también de recurso económico, para poder hacer que todos nuestros hospitales estén funcionando al 100 por ciento", expuso.

Esteban Villegas Villarreal aseguró que se pretende transparentar los recursos, tener operatividad y sobre todo, que la gente se sienta bien atendida y con la confianza de entrar a hospitales y clínicas donde recibirán un servicio de primera.

Hay que recordar que, en octubre del año pasado, se dio a conocer que en la Secretaría de Salud de Durango (SSD) había un desorden administrativo, a tal grado que dejó de pagársele 400 millones de pesos al Insabi.

La titular de Salud, Irasema Kondo, dijo que cada trimestre el Estado hace una aportación económica al Insabi y esta instancia federal le regresa el doble de los recursos a la entidad en diferentes programas.

En esa ocasión, aclaró que los programas que dejaron de llegar por parte del Insabi incluían infraestructura, equipamiento, insumos y parte de la nómina, "sí había un desorden administrativo y el dinero que bajaba no llegaba a la SSD porque no había aportación estatal y solo se solucionaban los problemas que aparecían al día", Además, mencionó que se estaba haciendo una reingeniería para no volver a "batallar".

