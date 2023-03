Mona y Geros son una de las parejas de influencers más famosas de internet, su popularidad no para de incrementar cada día ganándose millones de fans con sus en vivo en redes sociales. Tal ha sido su popularidad, que recientemente estuvieron en una reunión con la vedette cubana Niruka Marcos.

La pareja de streamers compartió a través de sus redes sociales que tuvieron una colaboración con en video con la actriz.

En el video se aprecia a la polémica estrella en una mesa conviviendo principalmente con Geros, con quien se le vio muy juntita.

Geros dijo sentirse nervioso de estar junto a la estrella: "Me siento nervioso, aquí me siento todo abrazado".

La estrella destacó que le lleva varios años de edad y podría ser su mamá.

Niurka no desaprovechó la oportunidad para cuestionar a Geros por tener tantos tatuajes, señalando que ella había criticado a Christian Nodal por tatuarse a Belinda.

Sin embargo, la vedette quería saber cuál era la razón de los tatuajes de Geros.

El influencer contó que en el pasado había sido pandillero.

"Yo me tatué porque fui pandillero", dijo. "Es una cagadota que haces en tu vida, todos mis compas estaban tatuados, me empecé a tatuar la cara, falleció mi papá, por tristeza o no sé".

La vedette le recomendó que no le debe de importar lo que diga la gente, ante las críticas que Geros ha recibido.

Geros aparece muy juntito a Niurka, ¿y Mona?