Gerard Piqué lanza extraño mensaje tras anuncio de la nueva canción de Shakira

Luego de que se filtrara la supuesta estrofa de la nueva canción de Shakira y Bizarrap, la cual traería una clara referencia al ex de la colombiana, se ha difundido un tuit de Gerard Piqué en donde usuarios apuntan que es una respuesta dirigida a la cantante.

Mediante redes sociales, se comenzó a difundir un audio en donde se escucha presuntamente una estrofa de la nueva canción que el rapero argentino lanzará este miércoles 11 de enero junto a la colombiana.

En el audio se puede escuchar una clara referencia al futbolista español:

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa' que te mortifique, mastica y traga pa' que no te pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Tras esto, usuarios han comenzado a reportar la supuesta respuesta que Gerard Piqué tendría a estos rumores.

Y es que a través de cuenta de Twitter, el español colocó una serie de emojis representativos de un circo o una feria, desde una rueda de la fortuna, un payaso y la carpa de un circo.

A pesar de que el futbolista no puso palabra alguna, fueron los usuarios en redes quienes comenzaron a apuntar de que se trataba de una respuesta a la canción de Shakira, aunque cabe destacar que en los últimos días Pique ha estado promocionando Kings League, en donde usa estos mismos emojis, por lo que no se sabe con claridad si esta es una respuesta a la madre de sus hijos.