Gerard Piqué estalla contra Ibai Llanos por mencionar a Shakira: 'es meter una bronca del mal'

Gerard Piqué estalló en contra de Ibai Llanos después de que el influencer mencionara a Shakira durante un streaming de la Kings League.

Fue en junio del año pasado cuando se dio a conocer la polémica separación entre Shakira y Gerard Pique, en medio de rumores que aseguraban que el español le había sido infiel a la colombiana con Clara Chia, su actual pareja.

A pesar de que en ese momento los amigos del catalán lanzaban una que otra broma sobre la situación, todo parece indicar que Gerard Piqupe ya no quiso soportar otra broma, y a diferencia de aquellas ocasiones, el español no reaccionó nada bien l chiste de Ibai Llanos, uno de sus más grandes amigos, hizo.

Durante el streaming de la Kings Leage, los amigos de Piqué y el catalán se encontraban discutiendo sobre los cuartos de final del torneo, cuando de pronto Ibai menciona:

"¿Lo de Shakira me haya seguido en TikTok, qué sentido tiene?, preguntó. "Es que de verdad, que siga a 65 personas y me haya seguido. Me ha venido a la cabeza, te lo juro. Me ha impactado".

Ante este cuestionamiento, y con un semblante bastante molesto, Gerard Piqué respondió: "Venga, check. Va. Seguimos. No tiene nada que ver, Romero ha hecho su check de bronca y ha acabado. Pero esto es meter una bronca del mal. No tiene nada que ver las sanciones con el tema que has sacado”.

La reacción de Gerard Pique dejó sorprendiendo a Ibai, quien, en un intento de aligerar las cosas mencionó: “He intentado que la pasemos bien. Joder, vale, ya no digo nada”. Sin embargo, para este entonces, el español ya se encontraba molesto, por lo que al influencer no le quedó de otra más que terminar el tema