Gerard Piqué, 'el patán del año' tras revelar cómo era su vida íntima con Shakira

Gerard Piqué volvió a ser el blanco de críticas tras revelar durante una entrevista cómo era su intimidad con Shakira.

Durante su conversación con el exfutbolista Joaquín Sánchez en el programa El Novato, Piqué fue cuestionado sobre "cuántas veces tiene intimidad en la semana", y su respuesta ha generado que los cibernautas lo coloquen como "el patán del año".

"Yo estoy más ahora", respondió sugiriendo que con Shakira lo hacía menos, mientras que el entrevistador reaccionó entre risas: "estás rejuvenecido".

También, le preguntaron por qué su versión de la ruptura con Shakira no ha salido a la luz, y dijo: "no conoces mi versión porque no creo que sea necesario, ¿qué si algún día contaré? no creo, no vale la pena".