Geraldine Bazán reacciona a las acusaciones de Gaby Spanic de 'bajarle' a su novio

Geraldine Bazán reaccionó a las acusaciones de Gaby Spanic de "bajarle" a su novio, sin desmentir ni aceptar los señalamientos de su compañera en el reality show "Secretos de villanas".

"Cada quien sus cubas. Yo no me voy a clavar en eso y no me voy a meter en ese tipo de dinámicas", comentó Geraldine.

La actriz dio a entender que todo era una estrategia de su colega, debido a que cuando ven que ciertas cosas les funcionan las siguen aplicando, también aclaró que ella no le guarda rencor.

Recalcó que su personalidad y carácter no es conflictivo y eso le permite dejar ir las cosas, explicó que cuando vea a cualquiera integrante del reality le dará mucho gusto siempre, pero lamentó que Laura Zapata y Cynthia Klitbo no lograrán arreglar sus diferencias.

Spanic acusó a Geraldine Bazán de "bajarle" a su galán, un músico de nombre Lolo.

No es la primera vez que señalan a Geraldine de ser la tercera en discordia, ya que anteriormente una reconocida periodista aseveró que incluso inició su romance con Gabriel Soto cuando él tenía pareja.