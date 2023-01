Gera MX responde tras ser señalado de serle infiel a Kenia Os 

Nuevo día del mes de enero, nueva polémica en el mundo del espectáculo.

Las redes sociales “estallaron” la noche del martes mientras muchos de los usuarios hablaban de un video que circula en Tik Tok en el que se expone una supuesta infidelidad de Gera MX a Kenia Os.

Y es que, diferentes cuentas en Twitter, hicieron “arder” a los fanáticos de ambos artistas después de que con fechas y hasta fotografías, relacionaron al rapero con otras mujeres durante el 2022, en meses en los que afirman que ya era novio de Kenia, pero no lo habían hecho oficial.

En dicha polémica fue involucrado el cantante Christian Nodal, asegurando que los dos estuvieron de fiesta en un yate junto a unas escorts.

Sin embargo, Gera MX publicó un mensaje en el que prácticamente niega los dichos que circulan en Internet, y que Kenia se ha vuelto lo más importante de su vida.

“Raza espero que estén todos bien, dejaré un último mensaje en mi Twitter debido a que el morbo en estos días vende, mueve y rompe todo lo que se le antoje, realmente esto no es mi estilo pero la persona con la que comparto sentimientos se a vuelto de lo más importante en mi vida, vengo de otra escena donde se juzga la música y no la vida persona, pero por la tranquilidad que e logrado conseguir en estos últimos meses les escribo esto, yo hago rap, soy malo en las polémicas y no siento que una plataforma donde solo se opina con perfiles falsos pueda beneficiarme en absolutamente nada, los quiero, la vida está cortita como para mostrar desinterés por alguien que le hace bien a tu vida, paz raza”.