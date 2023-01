George RR Martin revela que ‘Spin-offs’ de Game of Thrones están archivados

George RR Martin, autor de una de las sagas literarias más importantes que han sido adaptadas a la televisión, Game of Thrones, habló sobre los programas derivados que han sido archivados por HBO, mientras que sigue a la espera de que otros que siguen en desarrollo, sean aprobados.

Al parecer, algunos shows alternos a Game of Thrones, que se han planeado; han terminado guardados debido a la reestructuración que tiene en curso Warner Bros. Discovery, la cual está afectado a esta franquicia tan valiosa.

Fue el propio George quien habló al respecto en su blog, quien señaló que ha estado trabajando en continuar el legado de la saga. “Varios de los otros programas sucesores de Game of Thrones que estamos desarrollando con HBO han sido archivados. Algunos de ellos se están moviendo más rápido que otros, como siempre ocurre con el desarrollo.

(FOTO: ESPECIAL)

Ninguno ha recibido luz verde todavía, aunque esperamos... tal vez pronto. Un par se ha archivado, pero no estoy de acuerdo con que estén muertos.

Puedes sacar algo del estante tan fácilmente como puedes ponerlo en el estante. Todos los cambios en HBO Max nos han impactado, ciertamente”, señaló. No especificó qué proyectos relacionados con GoT se están viendo afectados, pero se sabe que son tres series enfocadas a HBO Max, las cuales se pretende sean animadas.

Uno de los proyectos que ya estaban en desarrollo y que fue cancelado antes siquiera de estrenar el piloto fue el de la precuela titulada Bloodmoon protagonizado por NaomiWatts y que estaba ambientado miles de años antes de los sucesos de la serie principal.

(FOTO: ESPECIAL)

En tanto, la única serie derivada que se ha estrenado es la exitosa House of the Dragon, la cual tuvo una rápida renovación después de su estreno en el mes de agosto.

La segunda temporada podría iniciar su producción en algún punto de 2023. Respecto a la serie basada en los libros de George RR Martin, Wild Cards para Peacock, aún están trabajando en ella. También reveló que todavía se encuentra trabajando en la sexta novela de la serie A Song of Ice and Fire, que sirvió para formar la serie de Game of Thrones.