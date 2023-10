Genaro Vásquez visita La Laguna para compartir su sabiduría

La Laguna se engalana con la visita del actor de doblaje Genaro Vásquez, quien asistirá a un evento de anime y manga este fin de semana.

Durante su visita, el maestro de la actuación visitó las instalaciones de El Siglo de Torreón para compartir parte de su experiencia en el mundo del doblaje a través de la sección de ‘Mundo Friki’.

Y es que Vásquez ha forjado una carrera llena de experiencias en el mundo del doblaje, dándole vida a entrañables personajes como ‘Rafiki’ de El Rey León, la primera voz de ‘Mojo Jojo’ en Las Chicas Superpoderosas, Androide 17 en la franquicia de Dragon Ball y también Tuxedo Mask en Sailor Moon.

(ESPECIAL)

En entrevista, Genaro nos compartió que su pasión por la actuación no se quedó en un simple hobby, pues lo convirtió en su carrera profesional, la cual con el tiempo lo llevó al mundo del doblaje.

Nacido en Oaxaca, formó parte de la ‘época dorada’ del doblaje mexicano, obsequiando con su voz momentos memorables que han quedado grabados en la memoria de muchas personas.

Adiós a la zona de confort

Pese a tener éxito en su país natal, Genaro Vásquez buscó nuevos horizontes y experiencias en el extranjero, mudándose a Canadá, país que le ha abierto las puertas para desarrollar su talento.

“El enfrentarme a una industria como lo es Canadá en el espectáculo es genial. Yo ya vivía allá cuando me llamaron para las entrevistas de trabajo, pero esto me ha dado la oportunidad de visitar otros países de Latinoamérica, donde he aprendido más”.

Según nos contó, el viajar a otros países y conocer qué es lo que opinan sobre el trabajo que se hace en México, le ha permitido al actor tener una visión más amplia del mundo del doblaje y la actuación.

“El saber qué opinan nos sirve para cuidar el trabajo que se hace en México, para que siga siendo el mejor país en el doblaje”.

La filosofía de Genaro

El maestro Vásquez que ha dado voz a uno de los personajes más sabios en el mundo de la animación infantil, ‘Rafiki’, compartió también su propia filosofía para el público, la cual consiste en hacer el bien para todos e impulsarlos.

“Hacer el bien sin mirar a quién, para mí todos son exitosos hasta que ellos me demuestren lo contrario. Me gusta mucho impulsar a la gente porque a mí me ayudó mucha gente en el ámbito artístico y me toca devolver el favor ayudando a otros, en especial a las nuevas generaciones para que no tropiecen con las mismas piedras”.

Genaro Vásquez estará presente para recibir a sus fans este fin de semana.