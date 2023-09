Garibaldi hace su regreso a los escenarios con nuevo nombre y sin Sergio Mayer

Nadie se peleó con nadie", fue lo primero que dijeron los exintegrantes del grupo Garibaldi quienes están de nuevo en la escena musical, esta vez con un nuevo nombre: GB5 con el que harán diversos proyectos en conjunto y sin Sergio Mayer.

Paty Manterola, Charly López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos llegarán a los 90s Pop Tour el próximo 20 de septiembre, para después hacer algunos conciertos en Ecuador y Perú.

"Somos cinco integrantes, agradecemos el apoyo para nuestras carreras como integrantes de un grupo y ahora como GB5 que es la nueva propuesta que traemos, como muchos: JNS que era Jeans, MDO que era Menudo ahora nosotros y lo hacemos con mucho respeto y amor", señaló Charly.

Además de cantar los éxitos de siempre, el quinteto tiene planeado sacar nueva música, aseguró Manterola, quien afirmó que tienen muchas ganas de seguir haciendo bailar a quienes los conocieron y los vieron nacer, así como a las nuevas generaciones con melodías de fiesta y alegría.

"Menos de hace año y medio que nos reunimos en un escenario y la verdad es que esa cosquillita de volver a cantar ‘La ventanita’, ‘Que te la pongo’ de ver la reacción de la gente cuando salimos y que vieran a los originales (fue algo único). Sin duda, Garibaldi fue un grupo que marcó una época", añadió la intérprete.

Al preguntarles qué pasó con Sergio Mayer, quien ya no se unió a GB5, el grupo respondió a EL UNIVERSAL que las condiciones para que esto ocurriera ya no se dieron.

"Las condiciones ya no se dieron, lo que estás viendo es lo que hay, esta plática la tuvimos los cinco, nos reunimos desde el querer trabajar, crear, hacer cosas lindas, la respuesta es: estamos los que tenemos que estar y los que de verdad amamos lo que fue para nosotros tan importante que lo hemos tatuado", indicó Charly López.

Los intérpretes coincidieron en estar agradecidos con el productor Luis de Llano, quien fue el creador del grupo, además dan las gracias a Televisa, empresa que siempre les dio su apoyo.

"Siempre estaremos agradecidos, pero ahorita estamos los que tenemos que estar, los que quisimos estar y los que quisimos de acuerdo para estar", agregó López.

¿Quiere decir que Sergio no quiso estar?

Ante tal respuesta se les preguntó que si eso quería decir que Sergio Mayer no quiso estar, Charly comentó: "no es que no haya querido"; se reunieron con el exparticipante de La casa de los famosos México y les dijo que estaría ocupado, pues él había hecho otro grupo con otros miembros.

"Hizo un grupo, él decidió hacerlo diferente, se presentaron nuevas personalidades, le tenemos amor al público que nos sigue dando la oportunidad de seguir haciendo lo que amamos en tantos escenarios", comentó Katia.