¡Ganaría más de 1 mdd! Zendaya renegocia su contrato para Euphoria y pide un aumento de sueldo

Sus nominaciones a grandes premios como los Globos de Oro, los Emmy y más recientemente los SAG Awards; su protagónico en la saga de "Spider-man", junto a Tom Holland; y la cantidad de reconocimientos que ha recibido en los últimos meses ha provocado que el nombre de Zendaya se haya convertido en sinónimo de éxito y dinero.

Si bien ha salido a la luz que el patrimonio de la actriz ronda entre los 15 millones de dólares, todavía es un misterio la cantidad que recibió por las primeras dos temporadas de la serie "Euphoria", que además de protagonizar, también produce. Sin embargo, ha trascendido que la joven de 26 años se ha dado cuenta de lo que puede facturar con su imagen y ha decidido aprovecharlo.

Según "The Direct", ahora que se ha confirmado una tercera entrega de esta producción, Zendaya habría renegociado su contrato con HBO y entre las nuevas condiciones estría un considerable aumento de sueldo que la acercaría al club de los mejores pagados de Hollywood.

Aunque se tiene planeada que las grabaciones arranquen hasta mediados de este 2023, la intérprete de Rue, ya habría llegado a un nuevo acuerdo con el que recibiría casi un millón de dólares por capítulo: "Me dijeron que Zendaya acaba de cerrar una gran renegociación para Euphoria de HBO, algo que probablemente la acerca a ese 'club' (el de lectores que han alcanzado o superado el umbral del millón por episodio)", escribió Matthew Belloni.

Con esto, Zendaya estaría muy cerca del salario de John Krasinski, Michael Keaton, Harrison Ford, Helen Mirren y Kevin Costner, que cobra alrededor de 1,2 millones por cada episodio de "Yellowstone"; mientras que Krasinski gana 2 millones por cada capítulo de "Jack Ryan".

Cabe destacar que recientemente Sydney Sweeney, compañera de Zendaya en la serie, reveló que recibió 200 mil dólares por toda la primera temporada de "Euphoria" y 350 mil por la segunda entrega, lo que la pone muy por debajo del salario de la estrella de "Spider-man".

