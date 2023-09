Gálvez dijo desconocer aspiraciones políticas de exgobernador Aispuro

Xóchitl Gálvez, coordinadora del Frente Amplio por México, dijo no tener conocimiento de las posibles aspiraciones políticas del exgobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para el próximo proceso electoral federal. Gálvez señaló que no ha mantenido conversaciones al respecto con Aispuro.

"Yo no he hablado con él, no me lo ha hecho saber. No conocía el tema a detalle", aseveró Gálvez durante su participación en el Congreso Nacional de Mujeres Canacintra, donde ofreció una conferencia.

La aspirante a la Presidencia de la República resaltó la importancia de separar el tema de las investigaciones en curso, subrayando que estas deben ser llevadas hasta sus últimas consecuencias. En lo que respecta a posibles actos de corrupción, Gálvez Ruiz dejó en claro que la responsabilidad de determinar culpabilidades recae en el Gobierno del Estado y su Fiscalía.

En cuanto a las candidaturas, Gálvez expresó su deseo de que los partidos seleccionen a sus candidatos más idóneos, aquellos que cuenten con una sólida posición en las encuestas y tengan la capacidad de asegurar la victoria.

"Seré respetuosa y, en función de los acontecimientos, se tomarán las decisiones pertinentes por parte de los partidos", agregó. Asimismo, mencionó que, en caso de surgir situaciones problemáticas en las que se pueda demostrar algún acto de corrupción, reservará su derecho a emitir comentarios al respecto.

De igual forma, la precandidata fue cuestionada sobre los señalamientos de supuesto plagio en un trabajo final de titulación de la UNAM; al respecto, admitió que para su elaboración omitió citar algunas referencias que empleó y que acatará las consecuencias que determine la Universidad en torno al tema.

Incluso dijo que si le retiran el título, buscará la manera de obtenerlo con trabajos mejor estructurados.

