¿Galilea Montijo ya le presentó su nuevo novio a su hijo Mateo? Esto es lo que se sabe

Para Galilea Montijo, antes que el amor por un hombre, se encuentra Mateo, su hijo, por lo que confiesa que el pequeño ya tiene conocimiento de la relación que sostiene con el modelo español Isaac Moreno, asegurando que no podría salir con él de otra manera, pues para ella lo más importante que el menor esté bien, y no sólo él, sino también los dos hijos que exmarido tiene, pues los ve como si fueran suyos también.

Las cámaras de "Siéntase quien pueda" captaron a la conductora del programa "Hoy" a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en el que se le vio de la mano de Isaac Moreno, el modelo con el que se le vincula desde hace meses y aunque la presentadora de TV negó en un principio el romance, en esta ocasión no le quedó más que reconocer que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Hace cinco meses, durante una de las emisiones en vivo del matutino de Televisa, Galilea rompió en llanto luego de hacer oficial su separación de Fernando Reina, con el que estuvo casa 12 años y con quien tuvo a su único hijo Mateo, sin embargo, la famosa se encuentra sanando y tratando se seguir adelante con su vida, pues así lo manifestó cuando se le preguntó cómo iba la relación con el español.

"Todo muy bien, todos contentos, estamos bien, siempre lo he dicho, tarde o temprano iba a rehacer mi vida y eso es lo que estoy haciendo mientras mis niños estén felices es lo único que me importa", destacó.

No dejó pasar desapercibido el hecho de que el proceso de divorcio no fue nada sencillo para ella, el reconocer que todavía hoy le resulta difícil, pues destacó que un matrimonio no se puede olvidar de forma instantánea, tras firmar un documento.

"El divorcio es una etapa muy difícil, no te divorcias de la noche a la mañana y aunque estés divorciada tampoco pasa de la noche a la mañana", destacó.

Montijo también reveló que Mateo aún no conoce a Isaac, pero sí tiene conocimiento de la relación que sostiene con el modelo, pues aseguró que no podría entablar una relación si su hijo no lo supiera y estuviera de acuerdo con ella, debido a que para ella lo más importante es que Mateo esté enterado de todo lo que rodea su mundo, incluyendo el tema del amor, por eso destacó que está en proceso de que su hijo y su pareja se conozcan.

"Estamos en el proceso, ya lo sabe (y) para mí lo más importante es mi niño, estamos en ese proceso", señaló.