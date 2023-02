¿Quién es French Montana, el hombre que posó junto a Galilea Montijo para la revista Playboy?

La participación de la conductora de "Hoy" Galilea Montijo en la revista Playboy ha sido un éxito y no ha posado sola. Por el contrario, se ha lucido junto a French Montana.

El rapero marroquí ha calificado a su compañera de portada como una superestrella y musa. En una de las fotografías de la sesión, el artista criado en el Bronx mira a través de las piernas de Galilea y en otras se encuentran recostados en una cama, rodeados de felicidad y billetes de 100 dólares.

En una de sus entrevistas recientes, la actriz de 49 años ha mencionado que se siente muy orgullosa de la colaboración, al igual que su marido. "Cuando me dijeron que la agencia de French Montana estaba buscando una latina, ay, no, muchachos, dije 'ya no estoy para eso, hace mucho lo hice'", fue lo que reportó Galilea en conversación con la prensa.

"Pero cuando me dicen el tipo de fotografías que iban a hacer, digo como contando una historia de amor, digo es Playboy", expresó la conductora y reconoció las ganas que tuvo de trabajar con la fotógrafa Yasmine Kateb. Por su parte, French Montana ha exhibido con orgullo la portada en sus redes sociales y ha tenido gran aceptación por sus más de 35 millones de fans en Instagram.

El compositor se llama en realidad Karim Kharbouch y tiene 38 años. Entre sus acciones empresariales está la creación de Cocaine City Records y el trabajo en conjunto con Maybach Music Group y Bad Boy Records. Montana tiene entre sus éxitos musicales colaboraciones con J Balvin, Drake, Fat Joe, Will.i.am, Charlie Puth, Rahad, Future y Lil Wayne.

En cuanto a su trabajo discográfico, el artista nacido en Marruecos tiene cuatro álbumes de estudio lanzados entre 2013 y 2019. El resto han sido sencillos y colaboraciones exitosas con artistas de varias nacionalidades del mundo. En cuanto a su vida amorosa, el rapero fue noticia hace varios años por salir un par de meses con la socialité Khloé Kardashian y se sabe que tiene un hijo llamado Kruz, nacido en 2009 como producto del matrimonio que tuvo con Deen Kharbouch.