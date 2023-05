Galilea Montijo habla sobre las fotos que le tomaron con su supuesto nuevo novio

Galilea Montijo habló por primera vez sobre las fotografías que le tomaron junto a Isaac Moreno, quien se presume es su nuevo novio.

Hace un par de días cuando el portal Productora 69 compartió una serie de fotografías en donde se veía a Galilea Montijo disfrutando de las playas de Holbox junto al modelo español, Isaac Moreno.

Tras esto, hubo mucho hermetismo en torno a esta situación, sin embargo, fue este miércoles cuando la tapatía apareció en el programa de Hoy y, muy a su estilo, habló sobre estas imágenes y su aparente relación con Isaac.

Durante la sección "La nota que anota", los conductores estaban hablando del Festival de Cine de Cannes, donde se estarían presentando diversos actores, entre ellos Johnny Depp.

Fue ahí en donde Galilea mencionó: "¡Ay! Por estar en el chisme (me perdí) qué dijeron de mi novio" (refiriéndose a Johnny Depp).

Ante esto, Andrea le cuestionó: "¿De quién estamos hablando?", a lo que Galilea respondió: “De Johnny Depp … O ¿de a quién le estaba buscando pececitos?".

Estas palabras desencadenaron risas entre sus compañeros, por lo que "Gali" remató diciendo: "Estaba buscando unas conchitas, mana".

Por si esto no fuera suficiente, la conductora mencionó que: "¡Ay!, qué gachos, si me divorcié, no me capé".

Los conductores del matutino apoyaron la idea y aseguraron que era una mujer divorciada y podría salir con quien ella deseara.