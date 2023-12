Gaby Spanic dice que su exnovio le fue infiel con Geraldine Bazán: 'no soy tonta, siempre estuvo detrás de él'

Gaby Spanic está cansada de que las personas la perciban como "la mala" del cuento, pues asegura que, por callarse muchas cosas, ha sido juzgada de forma equivocada, por ello se ha decidido a comenzar por relatar algunas verdades acerca de su vida, entre ellas, las infidelidades que ha tenido que sufrir por parte de sus parejas, como la ocasión en que un exnovio la engañó con Geraldine Bazán.

La actriz de "La usurpadora" está de vuelta en nuestro país, ahora que forma parte del elenco de "Vivir de amor", la nueva telenovela de Salvador Mejía, y a propósito de su estancia en México, Matilde Obregón se reunió con ella para conversar acerca de algunos de los aspectos más íntimos de su vida, pues a pocos días de que la actriz cumpla 50 años, se dijo cansada de que las personas tengan una idea errónea del ser humano que es.

"Yo me siento muy orgullosa de mí, ¿sabes por qué me critican tanto? porque tengo ovarios, porque soy transparente, porque todo lo que he ganado ha sido con el sudor de mi frente, porque vengo de muy abajo, (piensan): ´-p*nche extranjera, vamos a fregarla´, perdona que te habla tan claro, es la verdad, se ha dicho de mí tantas cosas", expresó.

La actriz contó que, por su personalidad, he recibido malos tratos en algunos de los proyectos en los que ha participado, sobre todo en los reality shows, como sucedió en "La casa de los famosos" y "Top Chef VIP", pues asegura que en el caso del concurso de cocina, les dieron preferencia a las personalidades mexicanas a pesar de que había veces que ella entregaba mejores platillos, pues la producción le expresó que los participantes de nuestro país siempre eran más atractivos para las y los televidentes.

"Horrible, me invitaron a un programa de cocina y, de repente pasaba tanta cosa, yo me sentí como discriminada ¿sabes? uno de los productores dijo: ´-Los venezolanos no son tan famosos en el mundo, hay que darle prioridad a los mexicanos porque son el rating de la televisión´, y no fue la primera vez que me lo decía, yo creo que el arte no tiene que tener nacionalidad, pasaron muchas cosas; favoritismos, me sentí discriminada", contó.

Fue entonces que una noche, en la que se armó de valor luego de tomarse unas copas que decidió renunciar a la producción. En ese momento, en el programa se dijo que Gaby había salido por problemas personales.

"Una noche me deprimí, me empedé y los mandé a la fregada, ya no podía más, lo que yo viví ahí fue terrible, yo me preparaba con una chef, no tenía descanso, hacía una lasagna espectacular y me ganaba un pollo frito, todo mundo me ganaba y yo de: ´-¿Me están viendo la cara de idiota o qué?´, yo me sentía humillada", destacó.

Pero este no fue del único reality que habló, pues también contó su experiencia dentro de "Secretos de villanas", en donde comparte créditos con otras actrices que, habitualmente, aparecen como antagónicas en los melodramas de televisión; entre ellas Geraldine Bazán.

Gaby asegura que, en la actualidad, ella y la actriz mexicana tienen una muy buena relación, sin embargo, no dejó pasar desapercibido el hecho de que hace 17 años, cuando aparecieron juntas en la telenovela "Tierra de pasiones", Geraldine se interesó en su pareja de esa época, un músico venezolano que se dio a conocer bajo el nombre artístico de Lolo.

"Platicábamos de un galán que tuviste en Miami, que lo encontraste siéndote infiel, ¿te acuerdas?", le cuestionó Matilde.

A lo que Gaby contestó:

"Sí, con Geraldine Bazán", afirmó, mientras lanzaba una carcajada por revelar el nombre de la actriz.

Los acontecimientos tuvieron lugar en 2006, época en que Geraldine todavía no comenzaba su relación con Gabriel Soto, cuando Lolo acompañó a Gaby al set de grabación, fue entonces que, con el tiempo, Bazán comenzó a sentirse atraída por el joven.

"Estaba saliendo con Lolo, un muchacho superguapo venezolano, jovencito, muy lindo, y ella como que le gustó mi novio y él me reveló que estuvieron juntos", contó.

Sin embargo, asegura que Geraldine siempre ha negado que entre ellos hubiera pasado algo, pues supuestamente lo único que hicieron juntos fue viajar a Orlando, Florida para visitar Disneylandia. Por ese motivo acabaron su relación, pero más tarde Spanic lo perdonó y se dio una segunda oportunidad con el venezolano.

"Ella dice que no, que es mentira mía, ay por favor, yo no soy tonta... esta niña estuvo detrás de él, todo el tiempo", destacó.

Aunque reconoció que ahora, y durante las grabaciones del reality, ella y Geraldine se llevaron muy bien, pues el engaño sucedió hace muchos años.

"Hoy en día nada que ver, estábamos jovencitas, la aprecio y la respeto, pero sí pasó", precisó.