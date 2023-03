Gabriel Boric acusa a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes y pide retomar diálogo

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó este miércoles a Bolivia de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares que entran por la frontera común y encargó a la Cancillería "retomar conversaciones" para tratar de solucionar la crisis.

"He mandatado a nuestro nuevo canciller a retomar las conversaciones con nuestros países vecinos, especialmente con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy en día no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera", dijo el mandatario.

"Tenemos que solucionarlo", añadió Boric desde la localidad fronteriza de Colchane, epicentro de la inédita crisis migratoria que vive Chile y desde donde anunció un reforzamiento de las medidas de seguridad fronteriza.