¿Fue un montaje? Aseguran que Edwin Luna planeó ser bajado del escenario y el cantante responde

El cantante Edwin Luna responde a críticas de Gustavo Adolfo Infante que sugiere que el cantante había armado ser bajado del escenario en Washington.

Fue esta semana cuando se difundió un video donde se observaba a Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey, siendo bajado abruptamente del escenario por la policía.

A las pocas horas de eso, el cantante reveló que la seguridad de lugar había observado a un grupo de personas armadas dentro del show, lo que provocó la alarma en ellos.

"Ayer estuve en Everett, Washington, en un Jaripeo con más de 2,000 personas. Subí al escenario a las 8:30 pm y la idea era terminar a las 10:30 pm, pero a las 9:30 pm llegó el Sheriff y la seguridad subió al escenario para sacarme cubierto porque habían identificado gente armada dentro el lugar. Momentos antes todo era perfecto. Gracias a Dios estamos bien", escribió en aquel momento.

A pesar de que Edwin reveló as razones de este acontecimiento, varias personas dicen no creer con lo dicho por el cantante, argumentando que todo se había tratado de un montaje hecho por él.

A través del canal de Gustavo Adolfo Infante, el periodista rescató este suceso y mencionó las razones del porqué la gente no le cree.

"Me dicen: 'sabes, acá en Estados Unidos, se llegará haber un comando armado, llegaría toda la policía y hasta el FBI, así son las cosas, además, la banda que estaba no era La Trakalosa, dicen que él no les sacó VISA, y utiliza unas banditas de por allá'", leyó.

"¿No te parece muy extraño que de repente llegue alguien de seguridad y nada más se lo lleven a él? ¿Y las otras personas? ¿No corren peligro? ¿Y la banda local que estaba ahí?", se preguntó el periodista.

Ante estos cuestionamientos y críticas por parte de la gente y de Gustavo Adolfo, Edwin Luna decidió responder, y mediante su cuenta oficial de Instagram expuso al conductor, argumentando que estaba diciendo todo eso debido a que él no quiso brindarle una entrevista.

"Mi querido amigo, Gustavo Adolfo, tienen desde ayer buscándome para que te dé una entrevista y cómo no quise, no te queda de otra más que decir que estoy mintiendo, te aprecio mucho, pero no mames, me conoces bien y sabes que esas cosas yo no necesito mi rey", escribió.

"La policía sí estaba, aquí te dejo el video, y si no quise dar entrevista es porque hoy es el cumpleaños de mi hija y mañana el mío que andaré ocupado. Si le cree o no ya es otra cosa, pero jamás te he quedado mal cabrón".

Tras esto, el cantante colocó un video donde se ve la policía revisando y el camión de La Trakalosa: "Aquí está la policía que llegó a directo a revisar todo y ver si cada uno de mis músicos estaban bien", sostuvo.

También sostuvo que él nunca haría un montaje como esto, mencionando que él no tenía necesidad de hacerlo.