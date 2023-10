Fue difícil: Mimí de Flans cuenta como fue participar en ¿Quién es la máscara?

Mimí, del grupo Flans, fue la primera eliminada del programa "¿Quién es la máscara?" , por lo que este pasado domingo tuvo que revelar su identidad en el inicio de la quinta temporada de la emisión.

En entrevista con EL UNIVERSAL, y después de esta gran experiencia, la cantante relató todas las maniobras que tuvo que hacer para poder participar en esta divertida producción sin que nadie de su familia o amigos cercanos se diera cuenta de lo que pasaba.

"Fue difícil, muy complicado porque estoy en plena gira, un tour muy muy muy intenso, donde todos los días de la semana tenemos por lo menos dos o tres fechas", expresó.

Para la cantante su personaje de "Milagrito" le cayó como anillo al dedo, ya que en su vida diaria es una fiel creyente de que todos los días, a todas horas, pasan sucesos extraordinarios.

"Yo sí creo muchísimo en los milagros, todos los días los tengo, por eso me fascinó meterme en la piel de Milagrito. Así como contamos con retos interesantes, pérdidas y cosas dolorosas, de la mano vienen los milagros, qué simple y sencillamente es abrir los ojos y estar muy atento en las pequeñas cosas", agregó.

La integrante del icónico grupo ochentero, además, explicó que deshacerse de sus compañeras no fue lo único que tuvo que hacer para interpretar a "Milagrito", también se enfrentó a sacrificios como estar dentro de un pequeño disfraz, a pesar de que la causaba ansiedad.

"De repente dije ‘¡ay, ay, ay, ay, qué calor, qué calor!’ Me puse a respirar y todo salió muy bien, como Milagrito pues es un personaje maravilloso, luego me acomodé e inmediatamente me mimeticé con él", finalizó.