Frena inauguración de tramo cuatro días al Tren Maya

El Tren Maya informó que parará cuatro días, del 28 al 31 de diciembre, debido a la inauguración del segundo tramo que realizará el Presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana.

Por esa decisión se reintegrará el costo de los boletos.

López Obrador, quien el 15 de diciembre estrenó la ruta de Cancún a Campeche, planea inaugurar este domingo el tramo que llevaría de Campeche a Palenque, en una ceremonia a realizarse en Cancún y al día siguiente, la ruta abrirá al público.

"El Tren Maya no proporcionará servicio al público a partir de las 11:00 horas del 28 y hasta el 31 de diciembre del presente año. Para el reintegro de los boletos adquiridos en dichas fechas y para dudas y aclaraciones favor de comunicarse al correo", indicó el Tren Maya en un comunicado.

Los primeros boletos salieron a la venta el 2 de diciembre a un costo de mil 863 pesos en clase premier y de mil 161 los turista en el portal e-ticket.

Por ahora no se pueden comprar boletos en el portal. Vía telefónica informaron que no hay disponibles hasta nuevo aviso y aún no tienen información sobre el costo de la nueva ruta.

La mega obra que rodea mil 554 kilómetros por la Península de Yucatán sigue en construcción, a pesar de la primera inauguración que realizó el Presidente aun cuando las terminales no están concluidas.

Con el segundo tramo que inaugurará hasta Palenque, donde López Obrador tiene su finca de descanso, serán 892 kilómetros del total de mil 554.