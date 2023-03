Frases emblemáticas que dejó Stephen Hawking a la humanidad a cinco años de su muerte

A cinco años de su muerte, Stephen Hawking, dejó frases trascendentales en donde analiza la existencia humana, su papel en el universo y el porvenir de no comprender con precisión lo que actualmente se hace en el campo de la tecnología y la ciencia.

Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, Inglaterra, en una familia de intelectuales de cuatro hermanos, señala la página de Internet buscabiografias.com.

Estudió matemáticas y física en el University College de Oxford, de donde se licenció en 1962. Cuatro años más tarde obtuvo un doctorado en el Trinity Hall de Cambridge.

A lo largo de su carrera fue galardonado con diversos premios: en 1989 obtuvo el Príncipe de Asturias de la Concordia; en 2006, le fue otorgada la Medalla Copley, y en 2009 la Medalla de la Libertad.

En lo personal, Stephen Hawking contrajo matrimonio con Jane Wilde (1944), con quien tuvo tres hijos y después de 25 años de matrimonio se separaron, por lo que ese año se fue a vivir con su enfermera.

Finalmente, el 14 de marzo de 2018, a los 76 años de edad, falleció en su casa de Cambridge, Reino Unido.

Estas son unas de las frases más icónicas del físico:

“Obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda. Pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero".

“Einstein se equivocaba cuando decía que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos”.