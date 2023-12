Franco Fagúndez es el primer refuerzo de Santos Anuncian Novillada de Año Nuevo en Lerdo

- El uruguayo Franco Fagúndez será refuerzo de los Guerreros del Santos Laguna, que ayer colocaron un video en redes sociales donde el jugador saluda a la afición antes de emprender el viaje a la Comarca.

"Cuando tengamos refuerzo no diremos nada. Pero habrá señales", mencionaron los Guerreros en un mensaje en X, antes Twitter, que estaba acompañado con el video del uruguayo, en el que dice: "Guerreros, estoy listo para ponerme la verde y blanca, nos vemos en La Laguna".

En otro mensaje, el club lagunero indicó que el sudamericano "llegará a la Comarca Lagunera para presentar exámenes médicos y trámites administrativos".

Fagúndez llegó ayer por la noche a Torreón, y fue recibido por miembros del club.

En una entrevista que le concedió a Daniel Velasco, reportero de TUDN, Fagúndez se dijo "agradecido por la oportunidad, por el club que confió en mí y con muchas ansias de estar en el grupo".

Sobre su opinión de llegar al futbol mexicano, el uruguayo dijo que: "Es una buena vidriera para poder demostrar mi talento, pero primero lo primero, lograr un gran nivel y pegar el salto (a Europa)".

Destacó que Pablo Repetto lo conoce muy bien, pues salieron campeones con Nacional el año pasado.

"El cuerpo técnico ya lo conocía, apenas se fueron ellos ya querían hacer gestiones para traerme, no se pudo en su momento, y ahora a aprovechar la oportunidad y dar el máximo".

Fagúndez es un mediapunta de 23 años que llega procedente del Nacional, donde anotó un total de 15 goles en 82 partidos.

La llegada de Fagúndez cubriría la baja de Juan Brunetta, quien se espera pronto sea presentado como refuerzo de los Tigres, que recién perdieron la final del Apertura 2023 con América.

- La tradición de iniciar el calendario gritando "olé", se mantendrá en la Plaza de Toros Alberto Balderas, de Ciudad Lerdo, luego de que ayer fue anunciada la Novillada de Año Nuevo, a celebrarse el próximo lunes 1 de enero, a partir de las 16:30 horas.

En conferencia de prensa, fueron dados a conocer los pormenores de este festejo taurino que contiene una interesante combinación de aspirantes a toreros, tal y como lo compartieron Rafael Cortés Montalvo, representante de la empresa "Pasión por el Toro", acompañado del joven lagunero Juan Manuel Ibarra, quien figura en el cartel y tendrá la magnífica oportunidad de presentarse ante sus paisanos.

Familias enteras suelen darse cita a estos festejos taurinos en días feriados y la empresa espera una vez más tener esa respuesta favorable.

Como primer espada, estará el experimentado novillero Jesús Torres "Jesusín", quien cuenta con vasta experiencia en el andar novilleril y recién fue el triunfador de la feria de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por lo que llega con buen impulso a esta cita en Lerdo. Precisamente de Cadereyta, vendrá a La Laguna el diestro Lázaro Rodríguez, quien igualmente posee buena experiencia y sonoros triunfos, como el conseguido en la exigente Plaza de Arroyo, en la Ciudad de México.

La gran oportunidad en este festejo le llegará al lerdense Juan Manuel "JuanMa" Ibarra, quien se ha formado como novillero en Aguascalientes y ahora apunta a hacer carrera en la Fiesta Brava mexicana, teniendo como primer objetivo el conquistar a los aficionados de su propia tierra. "Siempre me ha causado gran ilusión el torear en la Plaza de Lerdo, donde he pasado tantos momentos con mi padre y mi abuelo, pero también estoy consciente de que es una gran responsabilidad el ser el único novillero lagunero activo y tengan por seguro que me voy a entregar al máximo para triunfar este primero de enero", señaló Ibarra.

Se completa el cartel con el juvenil michoacano Vladimir Díaz, quien seguramente tendrá una tarde inolvidable, pues debutará como novillero con picadores, en un paso importante dentro de su carrera.

Los cuatro jóvenes aspirantes a matadores, lidiarán un lote de cuatro astados de la ganadería Campo Grande, enclavada en San Francisco de los Romo, Aguascalientes, fundada en 1979 y con divisa en los colores morado, oro y rojo.

La venta de boletos iniciará este miércoles, en las taquillas del Coliseo Centenario de Torreón y en el sistema boletea.