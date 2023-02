Francia condiciona acuerdo UE-Mercosur a mejoras ecológicas en Latinoamérica

El presidente francés, Emmanuel Macron, condicionó este sábado su apoyo a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a que los países de América Latina tengan las mismas normas medioambientales que los europeos.

"Un acuerdo con los países del continente latinoamericano no es posible si no respetan como nosotros los acuerdos de París (sobre el combate del cambio climático) y si no tienen las mismas exigencias medioambientales y sanitarias que imponemos a nuestros productores", indicó.

Macron hizo estas afirmaciones frente a un grupo de agricultores y ganaderos durante el Salón de la Agricultura de París, que abrió este sábado sus puertas, y donde el presidente escuchó críticas a ese nuevo acuerdo comercial que la UE está negociando con Mercosur, que podría repercutir en el sector primario.

Frente a los ganaderos que le aseguraban que la UE impone normas ecológicas a sus productores superiores a las de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países de Mercosur, Macron reconoció que Bruselas no se muestra tan exigente con los productos importados.

El presidente francés aseguró que lleva años luchando para que el acuerdo con Mercosur, alcanzado en 2019 tras dos décadas de duras negociaciones, pero todavía no ratificado, incluya esas exigencias a ambos lados del Atlántico.

El principal escollo era la política del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, pero tras la llegada al poder de Luiz Inazio Lula da Silva se espera que el acuerdo pueda ser ratificado este año.

El sector agrícola y ganadero teme que el acuerdo suponga la llegada masiva de productos de esos países latinoamericanos a un coste inferior.

Macron envió otros mensajes destinados a los agricultores franceses, a quienes prometió un plan de lucha contra la sequía, que incluya una mejor distribución del existente, para evitar la escasez.

El presidente también señaló que, frente a la inflación, en parte provocada por los productos alimentarios, los agricultores no deben hacer un mayor esfuerzo, pero sí las grandes empresas de distribución.