Fraccionadores dejan 'tiradero' en Gómez Palacio

En Gómez Palacio son mas de 70 los fraccionamientos que no han sido entregados al Ayuntamiento porque incumplen con los requisitos que pide la ley para consolidar el trámite.

Lo anterior provoca un gran problema social para quienes de buena fe confiaron y compraron su casa, en muchas ocasiones con sus créditos a la vivienda, puesto que legalmente el Municipio no está obligado a dotar de servicios públicos básicos hasta que sean recibidos por el Ayuntamiento.

"¿Gómez les gustó para venir y dejar su tiradero? Pues no", dijo ayer la alcaldesa Leticia Herrera Ale, ante el pleno del Cabildo.

Destacó que en la relación de los mas de 70 fraccionamientos que se presentó ayer ante el Cabildo, como entre los que no han cumplido con la entrega, hay 5 de ellos construidos por tres empresas diferentes, cuyo representante es el extesorero municipal en la anterior administración de Gómez Palacio, Cuauhtémoc Estrella.

Hay fraccionamientos, de acuerdo con lo que informó el director de Obras Públicas, Juan Salazar Reyes, ante el pleno del Cabildo, con un 20 o 30% de ocupación de los mismos, lo que genera múltiples riesgos e inconvenientes para los colonos, al grado de que el Ayuntamiento analiza ya formas en las que -de no atender los llamados que ha hecho el ayuntamiento para que cumplan y entreguen- podrían gestionar ante las autoridades competentes, derechos sobre estos fraccionamientos, para que sean ya propiedad del Municipio, con lo cual podrán disponer de los mismos como mejor lo considere.

Debido a que en Gómez Palacio hay fraccionadores que tienen hasta 25 años sin entregar sus fraccionamientos al Municipio, fue que la alcaldesa Leticia Herrera Ale, incluso leyó en voz alta el día de ayer ante el pleno del Cabildo, el nombre de cada uno de los representantes de estos fraccionamientos, algo que puede ser revisado en las redes oficiales del ayuntamiento.

Varias de estas empresas ya desaparecieron, otras eran fantasma, en otras más ya falleció el dueño, otras se crearon en la pasada administración municipal, al parecer con este fin.

"Tenemos 72 fraccionamientos que los dejaron a la deriva. No son entregados al ayuntamiento porque no podemos recibirlos", dijo la alcaldesa, quien pidió una reunión con las comisiones de Obras Públicas y Hacienda, porque "las personas que compraron de buena voluntad no tienen los servicios que requieren y son seres humanos", enfatizó la alcaldesa, quien habló de los servicios que presta el municipio a varios de ellos, aunque con limitaciones. "Es un problema grave y serio".

El director de Obras Públicas, Juan Salazar, dijo: "Hay empresas que se conforman para ese fin y luego cambian de razón social. Hay algunos con el 20 o 30 por ciento habitados y se ven afectados en servicios como alumbrado, agua, parques y jardines, pavimento".

Salazar declaró que se ha llegado a notificar hasta fuera del estado de Durango a algunas empresas que se registraron como responsables para solicitar la autorización del fraccionamiento.

"Debemos de tener unos 17 fraccionamientos con una grave situación, donde los responsables del fraccionamiento ya no están localizados o la empresa era fantasma y desapareció", dijo Salazar.

Aseguró que hay interés por parte del ayuntamiento de prestar los servicios a los ciudadanos que viven en estos fraccionamientos, pero que independientemente de eso se continúa con el tema legal y jurídico, pues en algunos casos procede la aplicación de alguna fianza.

Comentó que existen algunos casos en donde ya pueden ser embargados o enajenados a favor del ayuntamiento de Gómez Palacio.

ALGUNOS FRACCIONADORES

Ante el pleno del Cabildo se informó de los fraccionadores, siendo algunos nombres recurrentes, que tienen varios fraccionamientos pendientes de entregar: Rigoberto Mena, a través de Desarrollos Urbanos RIME o Plaza Desarrollos Urbanos SA. De CV. También Leoncio Córdoba Herrero, a través de la empresa Álamo Laguna SA. De CV. Igualmente aparece Jesús Federico Obeso Gutiérrez, a través de Obeso Constructora SA. De CV. También Luis Garza Suárez, a través de Garza de La Mora Inmuebles SA. De CV. Igualmente Daniel Graciano Cuevas, a través de Graciano y Asociados SA. De CV. De quien dijeron ya falleció. Otro de los fraccionadores es el extesorero de la pasada administración municipal de Gómez Palacio 2019-2022, Cuauhtémoc Estrella, quien aparece como representante de 5 fraccionamientos a través de empresas como: Plaza Desarrollos Urbanos SA. De CV.; Salvatierra Desarrollos Urbanos SA. De CV. y Dursa Desarrollos Urbanos.

En el caso de la constructora ACROS SA. De CV. del fraccionamiento Cuba, cuyo representante es Fernando Russek Furhman, la constructora ya no existe, de acuerdo al informe del Municipio, y el trámite ante el Cabildo se realizó en 1998.

EL PROCEDIMIENTO

La Dirección de Obras Públicas informó que la petición de parte de cada uno de los fraccionadores inicia en el área de Urbanismo de la Presidencia y el área jurídica de la Dirección de Obras Públicas, que convoca a diversas dependencias que participan con el tema de las factibilidades, y mencionó que se hacen observaciones, mismas que deben ser corregidas.

"Queremos que ellos entreguen de buena manera los fraccionamientos y brindar nosotros el mantenimiento continuo a los habitantes, algunos sí corrigen. Aunque algunos vienen mal de origen; vienen los servicios mal proyectados y por eso observamos que tienen que hacer la corrección", comentó.

Situación grave

En Gómez Palacio hay fraccionadores que tienen hasta 25 años sin entregar sus fraccionamientos al Municipio.

* La alcaldesa Leticia Herrera Ale, incluso leyó en voz alta el día de ayer ante el pleno del Cabildo, el nombre de cada uno de los representantes de estos fraccionamientos.

* Varias de estas empresas ya desaparecieron, otras eran fantasma, en otras más ya falleció el dueño, otras se crearon en la pasada administración municipal, al parecer con este fin.

* Existen algunos casos en donde ya pueden ser embargados o enajenados a favor del ayuntamiento de Gómez Palacio.