FOTOS: El increíble antes y después de Ricardo Peralta tras someterse a una liposucción

Ricardo Peralta sorprendió a sus miles de seguidores al mostrar su increíble transformación física luego de someterse a una liposucción.

El inlfuencer Ricardo Peralta, quien gozó de gran popularidad al ganar la segunda edición de Master Chef Celebrity, sorprendió a sus miles de seguidores en Instagram al mostrar su antes y después tras someterse a una liposucción, un plan que llevaba pensando desde hace varios años.

En las imágenes, las cuales ya superan los 130 mil me gusta, se observa cómo se encuentra actualmente su cuerpo tras la cirugía, resultados que, dicho sean de paso, han dejado con la boca abierta a más de uno.

Al pie de esta publicación, Ricardo habló un poco sobre cómo ha sido su proceso de recuperación, asegurando que, aunque ha sido complicado, está feliz con los resultados.

"El año pasado casi me opero, pero me arrepentí, pero este año dije SER ARMA Y QUÉ FANTASÍA, sí está difícil la recuperación, pero las enfermeras y mi doctor me han dicho que voy súper y que tengo una mega actitud", escribió.

Esta publicación desencadenó un sin fin de reacciones, donde sus miles de sus seguidores se mostraron sorprendidos por su increíble cambio físico: "No andamos soportando", "Me encanta como te ves", "Te ves increíble", "Me encantó todo, bebé", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.