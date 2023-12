Fotos confirmarían relación de Eleazar Gómez con un hombre

En septiembre pasado, Eleazar Gómez había anunciado su compromiso con Jeni de la Vega, sin embargo, tras darse a conocer que lo de ellos terminó hace apenas unos días, hoy se habla de una nueva relación del actor con Mario Sierra.

De acuerdo a la información que da a conocer el programa Chisme No Like, unas fotografías entre Eleazar y Mario confirmarían que entre ellos existe una relación más que amistosa.

En las imágenes, se puede ver a Eleazar y al influencer Mario Sierra disfrutando de un paseo en yate, donde además se les ve tomados de las manos.

“Estas fotografías, como se los digamon, nosotros habíamos tenido acceso a ellas, y les voy a decir una cosa, están llenas de un coqueteo, Eleazar, en vísperas de su boda, estuvo en un yate con el candidato de una de las alcaldías de México, que yo siento que el actúa muy nice y cándidamente, (...) aquí es caiga quien caiga y me vas a disculpar Mario Sierra, pero el que hayamos conseguido que este matrimonio se separara porque este señor bien que te quiere conquistar”, dice una de las titulares de Chisme No Like, Elisa Beristain.

Mismo programa, aseguró que Eleazar no ha querido emitir ningúna opinión sobre las fotos, sin embargo, su ahora exprometida, Jeni de la Vega, escribió un mensaje en sus redes sociales en la que pide respeto a su privacidad.

“Pido respeto y empatía hacia mi vida privada, se me hace increíble que en pleno siglo XXI la gente siga teniendo tantos tabúes y quieran hacer creer cosas que no son”.