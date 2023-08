Fotografía de Bad Bunny con poca ropa alborotan las redes

Apenas sin que termináramos de carburar la noticia de que Al Pacino protagonizara el video musical que Bad Bunny está preparando, el cantante boricua sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías que compartió en Instagram hace un par de horas, en las que el intérprete de "Titi me preguntó" muestra algunos de los momentos que ha estado viviendo en los últimos días, sin embargo, de entre todas las imágenes que publicó, hubo una que llamó especial atención, pues "el conejo malo" aparece prácticamente desvestido, lo que ya generó reacciones de todo tipo, en las que felicita a Kendall Jenner por haberlo elegido como su pareja.

El viernes Bad Bunny fue captado, sospechosamente vestido, pues portaba una mascada que le cubría casi todo el rostro y un traje tipo gánster, mientras accedía a las instalaciones del restaurante italiano "Carbone", ubicado en Manhattan, en el que también se dio cita Al Pacino, sin embargo, no se trataba de una reunión amistosa, sino de un compromiso laboral, debido a que -como informó "Daily Mail"- el actor de 83 aparecerá en el nuevo video del puertorriqueño, el cual parece que narrará la historia de un grupo criminal.

No cabe duda de que, con el tiempo, el cantante se ha diversificado y aspira a las grandes ligas, pues, además de ser uno de los artistas mejor posicionados en la industria musical contemporánea, desde que emprendió su historia de amor a lado de Kendall Jenner, se le ha visto en eventos exclusivos del mundo de Hollywood, agregando a su lista de amistades una pléyade de personalidades internacionales. Sin embargo, el músico de 29 años ha tratado de mantener su vida privada lejos del foco público, por lo que son pocos los detalles que conocemos acerca de su día a día, pues como dijo hace unos meses a la revista "Rolling Stone", no está dispuesto a perder esa parte sagrada de su vida.

Por ello, cuando esta mañana se decidió por compartir una serie de fotografías que documentan parte de lo que ha estado haciendo en los últimos días, sus más de 45 millones de seguidores prestaron atención a lo que Bad Bunny tenía que mostrar, pues en las instantáneas en las que, en la mayoría aparece él, disfrutando de su estancia en sitios que ofrecen escenarios que solo vemos en películas, como praderas que se extienden en terrenos llenos de pasto o altas montañas, pertenecientes a cordilleras de las que desconocemos su localización.

El músico compartió 55 publicaciones "de corrido" entre las que hay videos y fotografías.

Sin embargo, hay una fotografía en especial que ha desatado los malos pensamientos de muchas y muchos en redes, en la que el cantante aparece sin ropa, sin embargo, solo fotografió su torso desnudo, por lo que, lo que restaba de su cuerpo, quedó a la imaginación, pero eso no ha evitado que sus fans emitan su juicio acerca de la gran condición física que presumió el intérprete de Where she goes.

Además de esta foto, hay un video que, si ves sin sonido, podría parecerte con poco significativo, pero, en realidad, es uno de los más reveladores de entre las 55 publicaciones, pues en él se puede escuchar la voz de Kendall de fondo.