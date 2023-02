Fortalecen relaciones comerciales en región

La mañana del sábado se realizó un Open house por parte de Canacintra Gómez Palacio, con la finalidad de ofrecer distintas opciones de financiamiento, cursos y acercamiento comercial por parte de grandes empresas de la región, hacia diversos negocios.

El evento se lleva a cabo con la presencia de industrias que se encuentran asociadas al organismo, como a las independientes, dando la opción de participar tanto en talleres, como en un desayuno con socios.

Alfonso Montellano, presidente de Canacintra de Gómez Palacio, explicó que se tienen siete entidades financieras para que puedan ofrecer créditos a los negocios, además de la presencia del grupo Peñoles, "tenemos alrededor de siete entidades financieras que otorgan servicios a nuestros socios y no socios empresariales, para que busquen cuál crédito se acerca más a sus necesidades".

El Open house se llevó a cabo luego de un tiempo en el que este tipo de actividades se evitaban debido a la pandemia por COVID-19, por lo que se espera que con esta activación, el municipio y la región lagunera puedan tener un desarrollo económico, "esto viene a detonar el desarrollo económico de la región, que es lo que buscamos y lógicamente, prepararnos para los inversionistas que se acercarán".

Desde días atrás, Canacintra Gómez Palacio invitó a los interesados a participar en el evento realizado en las mismas instalaciones de forma gratuita.

Montellano también explicó que se inició con un encuentro directo entre una industria que pueda proveer de diversos servicios a sus clientes, y que realizará de forma recurrente con distintas empresas.

"Iniciamos con el 'be to be', que es prácticamente un acercamiento directo entre cliente y proveedor, con la intención de fortalecer las relaciones comerciales dentro de toda la región, hoy tocó que estuviera la industria Peñoles y se realizó una cita con varios negocios para diferentes requerimientos que tienen".

Dentro del programa también se realizó una conferencia sobre la importancia del financiamiento, al igual que la toma de decisiones para realizar una inversión y cómo solicitar un crédito para lo mismo.

Finalmente, el presidente destacó que para participar en el "be to be", es necesario estar atento en las redes sociales de Canacintra, en donde se abre el formulario para realizar la cita.

"Esta vez participa Peñoles pero la próxima actividad será con Caterpillar, y sucesivamente generaremos mesas de negocio".