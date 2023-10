Fortalecen alianzas contra actividad delictiva

El presidente de la Asociación de Fabricantes Muebleros en Durango, Carlos Gutiérrez, informó que en este sector ya son más cuidadosos para evitar alguna afectación en la compra de la madera.

"Lamentablemente en algunas ocasiones hemos tenido problemas por el abasto de madera debido a los problemas que hay en la sierra o personas ajenas a nuestro giro, pero por lo mismo estamos haciendo alianzas directamente con algunos forestales, para así protegernos y tener mejores precios y ser más competitivos", indicó.

Y es que, buscan blindarse de la actividad delictiva. "He platicado con varias personas, forestales, y tratamos de comprar primero directamente con el forestal o con personas que ya nos han surtido en años anteriores para protegernos entre nosotros mismos, pero estamos viendo que las autoridades están haciendo su parte en proteger esta área", señaló.

Aseguró que no se ha tenido conocimiento de problemas como los que se registran en otros estados y sectores donde tratan de inmiscuirse en la producción forestal. "La verdad no nos ha tocado directamente gracias a Dios ese asunto, pero sí tratamos de comprar directamente con los forestales, para no tener ese tipo de problemas (...) tenemos muy buena relación con algunos forestales, con los que tenemos años y algunos forestales que están en nuestro gremio y ellos mismos nos están surtiendo", concluyó.