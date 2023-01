Flowers de Miley Cyrus es una respuesta directa a la canción de Bruno Mars favorita de Liam Hemsworth

Desde que Miley Cyrus anunció que lanzaría nueva música, todos sus fans la hicieron tendencia en redes sociales, de inmediato despertaron muchos rumores sobre cuál sería el nuevo rumbo musical de la estrella, y parece que la exchica Disney va a por todo.

Mucho se había rumoreado que el tema Flowers, el cual es el primer sencillo de esta era musical, sería un tema de venganza en contra de su exesposo, el actor Liam Hemsworth.

Finalmente, este jueves el tema vio la luz, y resultó que los Smilers, como se le conoce al fandom de la exHannah Montana, tenían razón.

Miley no se toma sus estrategias publicitarias a la ligera, ya que el tema salió justo en el cumpleaños de Liam Hemsworth, y es que, aunque en algunos sitios todavía es 12 de enero, en Australia, el país natal de Liam, ya es viernes 13 de enero.

Pero eso no es todo, porque la artista samplea el tema When I Was Your Man de Bruno Mars, el cual se dice es la canción favorita de Liam. Pero eso no es todo, ya que la letra es una respuesta directa a la letra de la canción, pero desde un punto de vista femenino. Y es que mientras Bruno Mars se arrepiente de no haber comprado flores a su ex, Miley asegura que no hace falta, puesto que ella misma puede comprarse sus flores.

En la letra de When I Was Your Man, Bruno dice: "That I should have bought you flowers, And held your hand, Should have gave you all my hours, When I had the chanceTake you to every party 'cause all you wanted to do was dance ("Que debí haberte comprado flores, y tomado tu mano, debería haberte dado todas mis horas, cuando tuve la oportunidad. Llevarte a todas las fiestas porque todo lo que querías hacer era bailar")

Miley responde: " I can buy myselft flowers, write my name in the sand, talk to myselft for hours, see things you don't understand, I cant take myself dancing, and I can hold my own hand". ("Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo mismo durante horas, ver cosas que no entiendes, no puedo bailar y puedo sostener mi propia mano")

Todo apunta a que la nueva era de Miley conquistará a todo el público, puesto que regresa más empoderada que nunca, el nuevo álbum llevará por nombre "Endless Summer Vacation" y se estrena el próximo 10 de marzo.