Florinda Meza responde a joven que argumentaba ser 'el hijo perdido' de Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza decidió no guardar silencio tras hacerse viral un video en el que un joven asegura ser el hijo del fallecido actor Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito"; este hombre que dice llamarse José María Gómez, se grabó en un video que se viralizó en TikTok, en el que afirmó que el nació en 2002, fruto de la relación que tuvo su madre, una masajista, con Roberto Gómez Bolaños; explicó que el actor le dio su apellido y lo mantuvo hasta que murió en 2014, y que de dicha situación estaba enterada Florinda Meza, quien supuestamente dejó de darle dinero tras la partida del actor: "Y lo entiendo, está bien, a final de cuentas el señor la engañó", expresó.

En dicho video, el joven agrega que no le interesa hacer comedia como lo hizo su padre, aunque ese humor viva dentro de él, sólo dejaba su versión en video para que el público se enteraran de su existencia al igual que Florinda: "Solamente exponer, y antes de que se muera la señora Florinda que sepa quién soy", dice al final del video en el que se despide con un guiño.

Florinda Meza defiende a su esposo Roberto Gómez

A través de un mensaje en Twitter, la actriz Florinda Meza niega la veracidad de los dichos de este joven, y puntualiza que antes de que ella y Roberto Gómez estuvieran juntos, él ya se había practicado la vasectomía, por esa razón no tuvieron hijos.

"Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto: Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos".

Meza reiteró que dicha aclaración no estaba dirigida para la persona que lanzó esa injuria, sino para el público:

"La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su 'ocurrencia', decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público".

Finalmente, Florinda Meza reconoce que siempre han existido persona que buscan hacerse publicidad diciendo cosas negativas sobre ella o falsedades, así como mentiras sobre romances inventados, todo esto como fruto de la envidia porque no tuvieron ni vivieron lo que a ella le tocó, por lo que decidió no quedarse callada, ya que defiende a su marido porque él ya no puede defenderse.

"Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí. No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve. En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse", escribió.