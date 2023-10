Llega este fin de semana la historia que varios gamers de diferentes edades y gustos estuvieron esperando con muchas ansias. Y es que uno de los títulos de más éxito en el mundo del videojuego, y que a su vez ha generado no solo un extenso catálogo de "merchandising" sino también varias novelas y, por su puesto, una horda de miles de videos de experiencias de jugadores, en que consiste cada juego, como se han desarrollado las historias en su versión de novelas, así como la historia detrás de la creación de Scott Cawthon.

Five Nights at Freddy's es uno de los atractivos de la temporada de Halloween-Día de Muertos, que atrae a los cines a miles de jóvenes, que con tal de tener algo de este universo, hasta se llevan los pósters (no sólo tú, Taylor Swift).

Esta franquicia surgió en 2014, trata de las terroríficas historias de tratar de salir con vida o cumpliendo diferentes misiones (según sea la versión del videojuego) de la Freddy Fazbear's Pizza, en la cual era famosa en los ochenta hasta que hubo varias desapariciones de niños, que quedaron en un misterio total. Además, que esta historia tiene muchos tintes macabros que puede hacer que más de un padre de familia alce la ceja, como desaprobación.

Sin embargo, jóvenes, adolescentes y hasta niños, han abrazado estas historias y a sus personajes a pesar de los sustos y los gritos que han ocasionado al estar jugando, o viendo un video en YouTube.

El reto para la directora Emma Tammi, quien viene del mundo de las series en internet y de televisión, era ver la reacción de los miles de admiradores de esta propuesta, que en gran medida tiene una vida propia, en gran medida porque, aunque la historia principal y la que causa más expectativa sucede en la pizzería, se fue construyendo la historia del guardia de seguridad "Mike Schmidt" (interpretado por Josh Hutchers, "Peeta" en Los Juegos del Hambre), quien perdió a un hermano menor cuando vivía un momento casi de ensueño, y que se convirtió en una obsesión para él, ya que busca saber quién lo secuestro y cuál fue su fin.

Es contratado para cuidar la famosa pizzería y ahí se cruzan sus deseos oníricos de encontrar una respuesta a su pasado, con la maldición del local, en donde tendrá un papel importante su pequeña hermana "Abby" (Piper Rubio).

Lo más interesante de la propuesta de esta historia, es ver el paralelismo sobre lo roto que se encuentran tanto las personas como los famosos animatrónicos. De hecho, esta historia está dirigida para generar interés sobre personas que quieren conocer el juego, para que al igual que la pizzería, todos caigamos y nos "devore" la necesidad de conocer más sobre este universo. Por ello para algunos fans hubieran esperado ciertas secuencias más parecidas al videojuego, al punto que parece que mostraron solo un poco, tratando de no abusar de la fórmula de la sorpresa agresiva y de la violencia gráfica, para optar por tener una mayor taquilla, así como posible traslado al streaming para un público más global.

Se ha informado que ya se planean ofrecer una trilogía de esta franquicia, por lo que puede ser algo que atraiga a más público que posiblemente le agrade el universo que se puede generar en el cine, aunque muchos dirán que la mejor experiencias es tomar un control y jugarlo, bajo tu propio riesgo.