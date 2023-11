Fiscalía de CDMX niega espionaje a personajes políticos

La Fiscalía Capitalina respondió al "The New York Times", luego que este medio diera a conocer que, supuestamente la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, "espía" a personajes políticos. El vocero de la corporación, Ulises Lara, negó que se pidiera a Telcel dichos registros telefónicos del que da cuenta la nota informativa, el tiempo que asegura que posiblemente se trate de "una campaña" de desprestigio, de parte de aquellos que no quieren su ratificación.

"Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos. No existen números de oficio o carpetas de investigación en libros de gobierno con la nomenclatura que señala en la solicitud de información, toda solicitud que realiza esta Fiscalía es en estricto apego a la ley", dijo el vocero en un mensaje a medios.

De igual manera dejó en claro que no solicitó a ninguna autoridad judicial una orden de intervención de telecomunicaciones en contra de ninguno de los políticos que se hace mención en la nota periodística, "dado lo cual, se asumirá que la supuesta documentación con la cual se solitario la información referida a la compañía telefónica, es falsa, por lo que se dio vista a la investigación de delitos cometidos por servidores públicos para que se conozca el origen de los documentos publicados", puntualizó el vocero.

Dejó en claro también que de momento, no hay investigación en contra de los políticos y funcionarios aludidos en la nota del periódico norteamericano.